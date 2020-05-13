報復疫調？中國「技術性」暫停35%澳牛進口

在中國日前稱要向澳洲大麥課徵關稅後，12日起暫停從澳洲四間屠宰場進口牛肉，占澳洲輸華牛肉的三成五，引發外界懷疑，北京是報復澳洲主張調查新冠肺炎病毒源頭。中國外交部發言人趙立堅表示，因為澳洲個別企業多批次出口牛肉產品違反雙方共同確定的檢驗檢疫要求，這是「為保障中國消費者健康和安全」。

澳洲早前呼籲國際調查新冠肺炎源頭，引起北京不滿。澳媒昨天報導，中國近日暫停向澳洲四個大型屠宰場採購牛肉，占澳洲對華出口牛肉總量35%。澳洲牛肉今年對中國出口額預計可達35億澳元（約23億美元）。

澳洲貿易部長伯明罕表示，貿易議題與疫情調查「無關」，因「輕微技術性」違反中國衛生及標籤認證要求，澳洲幾家屠宰場對中國的肉類運輸作業已暫停，「我們將與澳洲和中國的業者及當局合作，設法找出解決方法，讓這些企業盡快恢復正常運作。」

趙立堅表示，中國海關在對進口肉類產品進行查驗時，連續發現澳洲個別企業多批次輸往中國的牛肉產品，存在違反雙方主管部門共同確定的檢驗檢疫要求的情況。

他說，為保障中國消費者健康和安全，中方決定即日起暫停接受四家澳洲企業肉類產品的進口申報，並已經通報澳方主管部門，要求澳方全面徹底調查原因並作出整改。

中澳緊張關係升溫，中國日前揚言要對澳洲大麥課徵關稅，而中國駐澳洲大使成競業數周前警告，要以消費者抵制澳洲產品，來報復坎培拉推動調查病毒源頭的行為。