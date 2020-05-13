美藉疫情攻擊 傳北京鷹派「海嘯般憤怒」建議推翻貿協

中美圍繞疫情的鬥爭不斷升級，第一階段貿協能否落實成各方關注焦點。環球時報報導稱，中國內部對美國近期反華言行極憤怒，鷹派建議推翻貿協。對此，中國外交部發言人趙立堅12日表示，中美應努力為落實首階段貿協「創造有利氛圍和條件」，推動取得積極成效。

中國官媒環球時報英文網站昨天引述「接近中國政府的消息來源」稱，美方近期就疫情不斷攻擊中國，觸發中國貿易內部人士「海嘯般的憤怒」，並對於今年1月在華盛頓簽署第一階段貿易協議，出現了更多「鷹派聲音」。

報導說，美國總統川普為了掩飾抗疫不力，大肆散布反華言論，有接近貿易談判的顧問建議，中方應考慮談判一份新協議。

一名前中國貿易官員說，中方可以協議中的「不可抗力」條款，來完成此一程序。所謂「不可抗力」條款是指合同中訂明，如當事人一方因某些意外的原因，不能履行合同的全部或部分義務時，可免除其全部或部分責任的條款。

環球時報引述中國政府貿易顧問說，終止第一階段協議符合中國利益，因為依照美國目前的經濟狀況及即將到來的總統大選，川普現在承擔不起一切從頭開始。報導引述中國社科院研究員高凌雲表示，即使貿易戰再爆發，「中國知道如何回應，也有能力快速反制，對美國經濟造成嚴重損害。」

報導稱，中國仍在履行貿易協議上「展示誠意」，過去一星期採購超過4萬噸美國豬肉。川普11日在白宮回應說，無意與中國重新協商。他說：「沒有，完全沒有，就連一丁點也沒有。我完全沒興趣。我們簽了協議，我也聽說過，他們想要重啟貿易談判，爭取對他們比較有利的條件。」

本報系聯合報引述澎湃新聞報導，趙立堅12日主持例行記者會表示，對於中美是否尋求達成新的中美經貿協議提問，他回應表示，中美達成第一階段經貿協議有利於中國，有利於美國，有利於全世界，雙方應秉持平等和相互尊重的原則，共同落實好協議。

趙立堅指出，中美經貿高級別磋商雙方牽頭人於5月8日通話，雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。