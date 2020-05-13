談中美關係回不去 崔天凱：我看沒必要回去

中國駐美大使崔天凱近日接受人民日報海外網旗下「中國論壇」訪問，觀察者網引述崔天凱回應美國疫情、中美關係、全球領導力等問題，對於有人說中美關係回不去，表示中美關係「不可能回到過去」，應有更高期待。

崔天凱表示，更高的期待不是指中美關係要達到一個盡善盡美的程度。很多人在議論，這場全球疫情以後，世界會不會完全不一樣，國際關係會不會不一樣，中美關係會不會不一樣，也有人說回不到過去了。

他說，自己始終認為，不管是中美關係還是整個世界，都不可能回到過去，也不應該把回到過去作為目標，因為歷史是向前走的，要共同去開創一個更好的未來，而不是老想要回到過去。所以我認為對中美關係應該有更高的期待。

崔天凱稱，中美之間的差異會長期存在，兩國在一些問題上的分歧也會長期存在，「有些分歧解決了，可能新的分歧又出來了，有的時候可能會有一些爭議，我覺得這是正常的。」關鍵是怎麼在真正平等和相互尊重的基礎上，避免衝突和對抗。

崔天凱表示，中美兩國的科技人員、公共衛生工作者一直保持著聯繫。美國企業對中國的物質支持「大概是全世界企業界裡面最多的了」。兩國的當務之急，還是要進一步加強防疫合作，要堅決防止一些人把防疫當作政治遊戲來玩。

他強調，中國在國際上所做的，包括對聯合國系統、多邊組織的支持，目的不是要替代誰的領導力，或者填補誰留下來的空白。中國應該對人類作出貢獻，隨著自己的發展、更有能力，也會作出更大的貢獻。