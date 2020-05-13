兩會前夕致公開信籲國民制憲 學者張雪忠被帶走

兩會召開前夕，前華東政法大學副教授、知名學者張雪忠10日發表公開信給全國人大代表，提出啟動公民制憲及釋放政治犯等主張。公開信發出翌日淩晨，張雪忠即被警方帶走，24小時後返家時稱「一切安好」。不過他的微信號12日已被銷號。

BBC報導，兩會將於22日召開，北京當局一向在兩會期間加強言論控制。張雪忠於兩會前夕，10日發表近萬字致全國人大公開信，並附上他所編撰的憲法草案建議稿。信中，張雪忠直言中國現行的憲法是「偽憲法」，憲法「應是全體國民政治意志的產物」，他認為目前的人大代表並非人民自由選舉產生。

張雪忠寫道，「現行『憲法』一方面規定『一切權力屬於人民』，另一方面又規定了單個政黨的永久領導地位，這也是自相矛盾的。」並指出「在一切權力之上的領導權，就像是一塊比最大的石頭還大的石頭，簡直是一種十足的荒謬。」他舉這次新型冠狀病毒疫情為例說，國家沒有從各級財政中勻出一些錢發給民眾，根源在於「權力被少數人壟斷的政治體制」。

張雪忠並在信中提出「啟動國民制憲程式」八點建議，主要包括將全國人大轉化為啟動政治轉型的「最高過渡權力機構」、完成各級地方代議機構的選舉、釋放全部政治犯、開放報禁等。

報導指出，張雪忠11日淩晨即因公開信中提及的公民制憲等內容，被上海警方傳喚並從家中帶走。知情人士說，張雪忠委託了緊急聯絡人和律師，以防不測。12日淩晨，張雪忠在微信朋友圈發布「已回到家中，一切安好」。但12日午間他的微信號已被銷號。

報導說，1976年出生的張雪忠是江西人，以大膽、敢言的公共學者風格在中國公共表達領域被網友熟知，他經常公開撰文從學術角度批評中國政治現實和制度問題，並參與維權活動。2013年5月，張雪忠公開當局向高校傳達控制意識形態的指令「七不講」後，張的微博帳號被刪除。同年發表文章「2013反憲政逆流的根源及危險」，呼籲中央領導人建立憲政國家。幾個月後，華東政法大學解聘張雪忠。

2013年以來，張雪忠為多名因公民活動被捕人士的辯護律師，上海司法局於2019年以張雪忠沒有轉所為由註銷他的律師證。張雪忠稱是當局施壓，逼迫他離開。