中國銀行傳對逾50%「原油寶」投資者完成賠付

路透引述兩位中國銀行內部人士透露，中國銀行目前已對超過50%的「原油寶」投資者完成賠付工作。此前，該行推出線上簽署和解協議的選項，以提高效率。

多位原油寶投資者確認，已與中國銀行簽署和解協議，收回的金額均為本金的20%。

一位股份制銀行人士表示，預計除了個別投資者可能損失較多，不願意按20%賠償和解，絕大部分投資者都會選擇和解。

國際原油市場供過於求，受到新冠肺炎疫情拖累一直無法改善，油價因而不斷下探。四月廿日，五月紐約期油於交割日前夕，首次出現負油價。有些投資者以為有利可圖，情況可能相反，投資者既無法獲得賣方貼錢贈送原油，還可能成為產品發行商的受害者。中國銀行旗下理財產品原油寶的投資者，就是最佳例子，引發許多投資者不滿。

中共官媒《人民網》就事件發表評論，直指原油寶產品存在風險，同時對投資者保護意識缺位，值得整個行業警醒。文章指出，建議此類風險極高的類期貨產品業務，應由中證監部門核准及監管。