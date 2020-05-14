江蘇保母悶死老人 家屬：為快領工資下毒手

虞姓保母涉嫌悶死83歲老太太案件，犯案動機究竟為何？家屬稱，保母曾在第一時間否認犯案，但獲悉有監控視頻後就不再說話。家屬猜測，由於保母做不到一個月，也可領一個月的工資，他們懷疑保母是為了想趕快領了工資後，去其他地方幹活，才對母親下毒手。

新京報報導，老太太的兒子張阿包猜測，虞姓保母可能是因為想去其他地方幹活，因為事發前，有地方向虞某開價每個月3500元人民幣(約492美元)，她曾說過想要離開。

報導說，虞姓保母是溧陽市人，今年67歲，她是老人家中請來的第三個保母。家屬稱，主動找虞某當保母是因為對方有經驗，而且大家都是鄉親。虞某的主要工作是為老人擦洗、餵食，每月工資3000元。

期間虞某曾為工資向家屬表示要離開。據媒體報導，以前曾有殺人保母坦言，照顧的老人去世後，就算做不到一個月，也可以算一個月的工資。有些保母為了趕快到下一個工作地點幹活，就可能因此對老人下毒手。想起保母可能是為了錢而殺害母親，老太太的兒子張阿留說：「知道真相後簡直太崩潰了，恨不能把她錘死！」