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30年首見 澳門官方取消天安門圖片展

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電
北京的天安門。 歐新社
北京的天安門。 歐新社

中國國務院港澳辦高層人事今年初大換血後，澳門一年一度的天安門圖片展近日遭官方取消，為30年來首見。此舉令外界關注，香港行之有年的維園六四燭光晚會能否順利舉辦。

中央社報導，「八九民運圖片資料展覽」主辦單位澳門民主發展聯委會（民聯會）指出，今年的展覽一開始獲市政署批准，但隨後又遭取消，民聯會形容這項決定是突如其來的轉變。

據報導，民聯會7日在臉書（Facebook）公布市政署信函，內文寫道「鑒於本署管理委員會日前作出批示，就外借活動場地之審批准則作出修正。本署經重新審視後認為貴會舉辦之八九民運圖片資料展覽活動不符合相關准則」，以此通知民聯會取消有關活動。

民聯會很快就提出聲明異議：「三十年來，我們作為展覽的主辦者，一貫樂意與貴署合作，遵從貴署之安排，因而亦從無發生過任何不愉快事件，也對貴署及政府乃至市民，無增添過任何煩擾。」

報導指出，民聯會11日表示，市政署未回應民聯會提出的聲明異議，因此當天的展覽仍繼續按已批准的時間和地點進行。

但民聯會12日晚間在臉書指出，市政署隨後又以2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情為由，駁回聲明異議，取消展覽場地借用。

香港與澳門是中國治下唯二可以安全討論與紀念「六四事件」的地區，但受疫情影響，公眾聚會遭到限制，因此不清楚下個月的香港維多利亞公園六四燭光晚會能否獲准舉辦。

除疫情衝擊外，香港、澳門今年的政治背景也與往年有所不同，兩個地區將在賀一誠去年底出任澳門行政長官，以及夏寶龍今年初接掌中國國務院港澳事務辦公室主任後，迎來第一個六四紀念活動。

澳門法律學者祈東耀（Antonio Francisco Katchi）近日接受當地電台訪問，他分析指出，賀一誠感覺比上一任特首崔世安強勢，這次事件反映澳門政權漸趨強硬。

澳門 香港 六四

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