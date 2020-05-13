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「國歌法」5月27日恢復二讀 香港示威潮恐再起

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電

因泛民主派立法會議員阻撓，香港國歌條例草案立法程序延宕約4個月後，當局力主本月恢復審議，立法會現任內務委員會（內會）主席李慧已同意，此舉恐讓示威潮再起。

官方香港電台報導，港府計畫27日在立法會恢復審議國歌條例草案等。政務司司長張建宗致函李慧，要求優先處理國歌條例草案及另外9條法案。張建宗說國歌是國家的象徵和標誌，特區政府有責任盡快在本地實施國歌法，張還強調，本屆立法會會期只餘兩個多月，所有未能在7月會期中止前完成審議的法案，都會在本屆任期完結時失效。

民主派會議召集人陳淑莊質疑，張建宗信中10項將恢復二讀辯論的法案中，將「國歌法」排於首位，比較早完成內會程序的「商標條例」更優先，形容是政治決定。

港府於今年1月底提國歌條例草案交立法會審查，待審的主要條文包括，凡侮辱國歌最高可罰最高罰5萬港幣（約6450美元）及監禁3年等。

由於「國歌法」最早可能在27日在立法會恢復二讀，這個時間與中國的全國兩會衝突。美國之音引述香港蘋果日報報導，多名身兼全國人大代表以及政協委員的香港立法會議員表示，寧可缺席兩會，也要留在香港審理這項議案。

而港府全力推動「國歌法」議案的同時，香港社會依然出於嚴重分裂的狀態。據報導，去年6月初香港爆發大規模反送中運動，香港民眾的政治訴求從單一法案擴大到要爭取全面民主選舉。香港特首林鄭月娥最後在去年9月宣布撤回逃犯條例修訂案。

報導說，就在兩天前母親節這天，又有香港網民號召發起抗議示威。香港多地再次出現抗議活動，抗議政府與警察濫用「限聚令」，限制公民自由，香港警方出動大批防暴警察巡邏戒備嚴陣以待。

香港特首 國歌 立法會

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