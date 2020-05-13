港鐵沙中線最終報告公開：港府、港鐵、禮頓須負責

沙中線報告裁政府有責。 中國新聞社

經歷78天聆訊、花費9200多萬元，「沙中線紅磡站擴建部分及其鄰近建造工程調查委員會」昨公開最終報告，明確指出沙中線紅磡站被揭連串工程問題，政府、港鐵及總承建商禮頓均有責任，惟在沒被遮蓋部分中，並沒點名任何人須負責。運房局長陳帆及港鐵行政總裁金澤培分別向公眾致歉，陳帆承認身為運房局首長有責，會與團隊努力做好工作。

明報報導，政府過去就沙中線工程問題屢稱不知情，陳帆甚至在立法會上說沙中線問題「看新聞才知」。報告指出，政府在事件上須負上責任，「不是被動的旁觀者，而是主動的參與者」，政府在沙中線項目中既是監督人，亦是港鐵的出資人，更是工程最終批核人和驗收人，所有角色都不是被動職能。報告特別提到路政署顯然未能發現缺失之處，亦多次未有採取堅決行動確保港鐵公司採取糾正措施。

港鐵多次在委員會聆訊中稱其項目綜合管理系統行之有效，操作良好，惟報告認為「過去取得成功，不能保證未來表現良好」，有必要大幅修訂，特別建議港鐵要檢討備存工地紀錄的規定。報導指出，報告以不少篇幅批評禮頓管理不善，如前線檢查人員不熟識合約內工程詳情「令人詫異」，保存紀錄工作欠妥等。委員會裁定港鐵和禮頓須對各自的管理和監察系統出現嚴重失誤負責。

報導說，報告確認工程存有多項「令人無法接受的問題」，如造工差和監督不力，但委員會仍完全信納港鐵推行適當措施後，紅磡站擴建部分與鄰近的建造工程結構「安全和適合作預定用途」，使用年限為120年。陳帆亦稱車站「結構安全絕對無問題」。

據報導，立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰對報告表示失望，質疑港鐵鑿石屎檢測鋼筋時，並沒將鋼筋扭出來看是否被剪短，不明報告為何說剪鋼筋情不廣泛。

他說報告稱港鐵和禮頓要負責，認為港鐵不應收取紅磡站約7億元項目管理費；而禮頓在事件中除工程質素差，對交代事件亦毫無誠意，認為政府應重罰，禁止禮頓參與未來7條鐵路的工程。

民主黨林卓廷亦對報告無指出政府哪些層級官員應負責表示遺憾，認為陳帆應下台，當局亦要懲處路政署長及相關高層。