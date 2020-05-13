中共全國兩會記者減少9成 7家台媒料將缺席兩會

中共全國兩會下周四舉行，但官方尚未公布媒體報名訊息與參會流程。據香港明報報導，本屆兩會將極大壓縮參會媒體人數至往年的十分之一，即便算上駐北京使館新聞官，相關參會人數也會控制在500人左右。

而港澳逾20家媒體，僅有約20個參會名額。消息人士稱，本次參會的境外媒體記者將以該媒體駐京人員為首選。另有消息稱，出於防疫需求，本次兩會將要求參會記者進行核酸檢驗，出入新聞中心或大會堂都將測量體溫。

報導稱，受新冠疫情影響，原本定於3月召開的中共全國人大政協兩會，推遲至本月下旬。媒體如何採訪兩會，目前並無進一步消息。有相關人士透露，由於港澳與大陸的防疫政策未有改變，入境採訪人員仍需執行14日集中隔離外加7日居家隔離措施，這意味著未能在5月1日前抵京的記者將難以採訪兩會。

消息人士指，應北京防疫需求，中共當局傾向於審批常駐北京且至少14日未有離京紀錄並已報名的記者。而本次參會的媒體相關人員不會超過500人，其中記者人數削減為此前的十分之一左右。去年兩會，有超過3000名中外記者參加 ，去年外國駐京媒體共有231家。

據中國記協早前公布的名單，目前計有38家港澳台媒體設有駐京機構，但受疫情影響，有10家媒體已無記者駐京。包括3家香港媒體及7家台灣媒體料將缺席本屆兩會。

另有消息人士向本報透露，目前仍有人員駐京的26家港澳媒體，被預劃撥約20個上會名額，但這不代表能夠全程與會採訪，而是有機會輪流參加各項會議議程。另有相關人士稱，本次兩會要求參會記者需持7日內的核酸檢測陰性報告，而在進出新聞中心或大會堂前都需在驗證的基礎上加驗體溫。目前，檢驗核酸的方式官方仍未有定案。