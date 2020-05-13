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中國大陸國產航母研製總指揮胡問鳴落馬 涉嫌嚴重違紀違法

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸國產航母山東艦下水後，胡問鳴曾接受大陸央視採訪。（央視截圖照片）
中國大陸國產航母山東艦下水後，胡問鳴曾接受大陸央視採訪。（央視截圖照片）

12日深夜，中共中央紀委國家監委官網發布消息，中國船舶重工集團有限公司前黨組書記、董事長胡問鳴涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，胡問鳴1957年5月出生，江蘇揚州人。他2002年3月至2008年5月，任中國航空工業第一集團公司副總經理、黨組成員；2008年7月至2008年10月任中國航空工業集團公司副總經理、黨組成員；2008年10月至2010年7月任中國兵器工業集團公司黨組書記、副總經理；2012年7月至2015年3月任中國船舶工業集團公司董事長、黨組書記；2015年3月，他成為中國船舶重工集團公司董事長。

去年8月30日，中國船舶重工集團有限公司（中船重工）官網發佈消息，中共中央決定免去胡問鳴董事長、黨組書記職務，退休。

胡問鳴還是第十八屆中紀委委員。值得注意的是，就在胡問鳴任期內，中船重工原董事、總經理、黨組副書記孫波於2018年6月16日被中紀委國家監委立案調查。去年7月，上海法院因孫波案涉及國家秘密而不公開審判，孫波遭判刑12年。

從胡問鳴履歷可以看出，胡問鳴曾有過中國船舶重工集團公司、中航工業、中國兵器、中國船舶工業集團公司的工作經驗，涵蓋了海陸空三軍裝備建造。首艘中國國產航母、殲10、中國國產大飛機C919等項目他都有重要參與。

1998年，殲10戰鬥機在成都成功首飛。胡問鳴率領長風機械總廠的科研團隊為殲10研製了飛機座艙顯示系統等機載設備。因貢獻突出，他還獲授中航總「殲10首飛工程」一等功。

此外，中國自主研製的民用飛機「新舟60」，胡問鳴也參與了研發生產和出口的全過程。他還參與了中國國產大飛機C919的前期論證。

2017年4月26日，中國第一艘國產航母山東號正式下水。同年8月，中國央視在介紹最新進展時披露稱，國產航母的研製總指揮正是胡問鳴，他全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。

2014年11月27日至12月29日，中共第七巡視組曾對中船集團進行了專項巡視。

2015年2月，第七巡視組組長曾向時任中船集團黨組書記、董事長的胡問鳴反饋情況。

據中共官媒新華社披露，在被指出關聯交易、造成「國有資產流失」等問題後，胡問鳴拿起巡視反饋資料閲讀；在巡視反饋意見書面文件上簽字時，眉頭緊鎖。

之後，胡問鳴表示，集團將「對腐敗易發領域集中開展專項整治」。

2019年3月至6月，中共第十五巡視組對中船重工黨組進行了常規巡視。

同年8月第十五巡視組向中船重工黨組反饋巡視情況，巡視組在反饋中指出，中船重工違反中央八項規定精神問題禁而不止，違紀違法和腐敗問題仍有發生；選人用人把關不夠嚴格；巡視、審計整改主體責任落得不實，真改實改有差距。

同時，巡視組還收到反映一些領導的問題線索，已按有關規定轉中共紀委國家監委、中共組織部等有關方面處理。

據悉，原中船重工集團，成立於1999年7月1日，是由原中國船舶工業總公司部分企事業單位重組成立的特大型國有企業，是中國國家授權投資的機構和資產經營主體。

作為中國海軍裝備科研生產的主體力量，中船重工承擔着航母、核潛艇、常規潛艇、水面艦艇、水中兵器等海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障任務。

2019年11月26日，「全球最大造船集團」中國船舶集團有限公司正式揭牌。

該集團是在2019年10月14日，由原中國船舶工業集團有限公司與原中國船舶重工集團有限公司聯合重組成立的特大型中國國有重要骨幹企業。

值得注意的是，在胡問鳴擔任中船重工董事長期間，當時的總經理是孫波。2018年6月，孫波任上被查。2019年7月，孫波獲刑12年。

據中共中紀委通報，「孫波背離黨中央的要求，弄虛作假，損害國有企業利益，在接受巡視期間，隱瞞實情，欺騙組織，濫用職權致使國家利益遭受特別重大損失等。」

法院查明，2006年至2015年，被吿人孫波利用擔任大連船舶重工集團有限公司董事長、總經理等職務上的便利，為他人與大船集團合作成立公司及公司後續經營等事項提供幫助。

中共 國產航母 中紀委

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