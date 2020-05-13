三十年來頭一遭 澳門禁了天安門

（德國之聲中文網）澳門民主發展聯委會5月7日在臉書上表示，民聯會今年和往年一樣申請在十個公共地點舉行八九民運圖片資料展覽，直到5月6日才收到批准。但5月7日下午，民聯會卻收到市政署取消批准的通知。當天，該展覽已經在綠楊花園休憩區展出。民聯會繼而提出異議聲明，並表示，只要市政署一日未作回應，圖片展就將繼續按原已批准的時間、地點進行。在7日發表的告示說，民聯會還指出，「八九民運圖片資料展覽，作為一個歷史見證，也作為一個以薪火相傳為目標的公民教育活動，堅持了三十年......而市政署突然從袋裡拿出一個新准則，就可以取消批准一項以舉辦了三十年而一直未有任何意外，從未制造任何麻煩，一直相安無事的公民教育活動。這也是澳門的公民社會的活動空間越來越被壓縮的標志。」

5月12日，澳門民聯會在臉書上宣布，對於民聯會的聲明異議，市政署的回復「當然系駁回聲明異議，但砌出的理據慘不忍睹」。民聯會認為，澳門已經三十幾日無新確診個案，連中小學都安排復課，這個時候以疫情為理由不批准展覽，明顯極為牽強。「至於市政署的職能只涉『文化、康樂、環境、衛生』所以活動只批此『八字真言』範圍內的活動，那更令人心慌。」

據立場新聞報道，民聯會理事長區錦新曾表示，澳門市政署口頭上回應他該展覽明顯傾向於政治性活動，而政治性活動並不屬當局管理範疇，因此不能借出場地。事隔幾日後，市政署管委會主席戴祖義辯稱，此申請不屬該署的職權範圍內，此外還增加因疫情關係的理由。而行政法務司司長張永春在接受葡文澳門電台訪問時又稱，市政署相關決定並不涉及政治或法律理由，而是認為展覽會吸引多人聚集觀看，對防疫不利。

賀一誠上任後首個「六四」

此次八九民運圖片資料展的舉辦值澳門新特首賀一誠上任、港澳辦高層換血後第一個「六四」前夕。賀一誠去年8月25日作為唯一參選人，並以高達98%的得票率當選第三人澳門特首，並於12月20日宣誓就任。在4月20日發表的首份施政報告中，賀一誠表示，要不惜代價防控新冠疫情，「不惜代價，采取一切必要的措施維護穩定，穩定經濟，穩定就業，穩定居民的生活，穩定壓倒一切」。

分析認為，這份施政報告強調中央對澳門的「全面管治」和「國家安全」，很明顯展示澳門特區效忠於中央。在經濟受到疫情強烈沖擊的背景下，澳門政府顯然希望中央政府盡快恢復大陸旅客澳門自由行，從而增加消費，帶動企業，尤其是博彩業恢復元氣。香港蘋果日報援引澳門法律學者祈東耀（António Francisco Katchi）指出，澳門市政署此次批准展覽後又取消的做法背後明顯有政治意圖，「賀一誠感覺比上一任特首崔世安強走勢，考慮到內地現存問題及共產黨內鬥，或令習近平領導的政府憂慮，勢加重打壓力度，地方政府官員更懼怕民間有反抗政權的行為。」

六四燭光晚會能否舉行尚不可知

除了八九民運圖片展外，澳門每年也舉行燭光晚會，悼念六四，但通常只有少量民主活躍人士參加，規模遠遠小於香港維園的燭光守夜活動。目前尚不清楚，今年港澳的六四燭光晚會是否能獲得批准。主辦方擔心當局會以防疫之名繼續禁止集會。

新澳門學社現已就市政署禁展決定發聲明強烈抗議，指當局顯然基於政治理由禁展，利用行政手段打擊表達自由，壓縮公民活動空間，隱沒當年愛國民主運動的理想與政權血腥鎮壓的行徑。聲明同時警告其他當局切勿嘗試壓制其他相關活動，尤其是已連續 30 年舉辦的六四燭光晚會。

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