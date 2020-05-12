新聞自由探底 記者斥港警「行刑式施襲」

香港記者協會周一（11日）公布「新聞自由指數」調查最新結果，公眾及新聞從業員對香港新聞自由的評分，分別是40.9分和36.2分（滿分100），兩者均創下2013年開始調查以來新低，跌幅也是歷來之冠。

記者人身安全受威脅成為評分下跌的主因，有93%受訪新聞從業員認為「執法人員以暴力故意阻撓采訪」情況普遍。

65%記者曾遭警暴力對待

記協今年新增一份「新聞工作者在采訪社會事件時遭暴力對待」問卷調查，發現222名受訪記者中，65%表示曾遭警方或不同立場人士暴力對待，包括強光照眼丶言語辱罵丶推撞丶噴射胡椒噴劑丶刻意遮擋鏡頭丶搶奪攝影器材丶近距離投擲催淚彈丶拳打腳踢，甚至潑灑腐蝕液體等。不同立場人士主要為親政府丶親警隊人士，也有「反送中」示威者。

新聞工作者因而受到的傷害，主要是接觸或吸入化學物質引致的副作用，包括皮膚敏感丶肚瀉丶呼吸系統問題等，部分人身體有瘀傷丶皮膚破損，甚至需要入院接受治療，包括縫針丶止血等。

警辱罵記者成常態

記協主席楊健興接受德國之聲訪問時表示，對結果完全不意外，警方自2014年佔中開始仇視傳媒，這種情緒在2019年反修例運動中激化，警員認為傳媒采訪會阻礙執法，而拍攝他們制服和拘捕示威者的片段也令警方尷尬，「他們總覺得傳媒針對他們，這種潛在的猜疑變成敵視，把記者看成敵人」。

他指前線警員辱罵記者已成常態，輕則說「記者不是大曬（了不起/說了算）」丶「你以為你有第四權嗎」，重則稱記者為「黑記」丶「毒媒」丶「曱甴（蟑螂）」，甚至在記者名字中夾雜髒話。「不少前線警員很情緒化，現場就經常看到有警員失控，其他警員喝止或拉走他，但這個情況一直改善不了，是警隊質素丶文化和管理的問題。」

他坦言，由於警員擁有公權力可合法使用武力，前線記者采訪時處於十分不利的位置。記協曾考慮舉辦自衛術課程，但如記者采訪期間受警方襲擊而自衛，恐被控阻差辦公，更加吃虧，「所以記者只能夠消極走避」。他嘆道：「從來沒想過在香港做記者會有人身安全問題，更沒想過會出現以記者為目標的攻擊，而且是來自警方。警方和傳媒的關系已到達冰點。」

「自己人查自己人」

幾乎每一次警方與傳媒發生沖突後，警方都重申可按既定程序投訴，但楊健興直言投訴機制無效，正正是警方濫暴的根源，因為專門處理投訴的警察投訴科並不獨立於警隊，在「自己人查自己人」的制度下，過去多宗記者受襲個案都未能追究涉事警員責任。

他續指，警隊高層的態度也直接影響前線警員行為。「明顯是警方做法不對，也從來沒有道歉，針對母親節襲擊記者事件最多也是說不理想。這樣給前線警員一個錯誤的信息，覺得有一哥撐他們，違法違規也沒有後果。」

警方：傳媒經歷不理想

港警周日（10日）母親節在旺角街頭驅散人群期間，包抄傳媒並施以肢體及言語攻擊，警務處處長鄧炳強周二（12日）在元朗區議會回應議員質詢時，承認「傳媒經歷不理想」，認為要檢討檢視當晚發生什麼事，也認同警員要更加專業，不過他並沒有就事件向傳媒道歉。

鄧炳強周一（11日）致信記協在內的4個傳媒協會組織，邀約下周開會商討如何便利記者采訪。他表示，穿上黃背心丶持相機在示威現場采訪的人越來越多，過往也曾搜出假記者證，「魚目混珠」情況日趨嚴重，增加警方執法難度，期望與新聞界加強溝通，探討有建設性的方案。

對此，記協主席楊健興批評鄧炳強轉移視線，試圖合理化警員的違法違規行為，「不是現場人多才導致混亂，問題根源是警察的暴力做法」。

傳媒組織聯合抗議

香港7大媒體工會（壹傳媒工會丶香港記者協會丶香港攝影記者協會丶香港電台節目制作人員工會丶獨立評論人協會丶大專教育工作者聯席丶明報職工協會）周一（11日）曾罕有發表聯合聲明，批評警方行徑扼殺采訪權利，踐踏傳媒尊嚴，要求緊急會見鄧炳強，立即遏止警隊襲擊記者歪風，對失控警員停職調查。

立場偏保守的香港新聞行政人員協會也發表聲明，對警員粗暴對待記者丶妨礙正常采訪表示極度遺憾，嚴正要求各方尊重及保障新聞采訪自由。

「行刑式施襲」

《明報》編輯部指，當晚該報2名記者掛上記者證在行人路上拍攝，大批警員仍趨前驅趕，前後包圍一眾記者，其間沒有指示記者可采訪的範圍和離開路徑，便要求記者蹲下，並無理地向已被包圍的記者噴射大量胡椒噴劑。其中一名記者繼續執行拍攝工作，卻被警員阻止並帶到後巷搜身。

明報職工協會形容警方對記者「行刑式施襲丶侮辱式對待」，指該報記者親睹警員包抄大批記者後有人跌倒釀「人踩人」，有警員刻意拉開記者的防護面罩，令胡椒噴劑流向眼睛，更夾雜污言穢語辱罵「黑記」，諷刺「你有gear（防護裝備）不怕啦」，再向耳朵噴射胡椒噴劑。警方要求所有記者蹲下並喊話：「我管你是不是記者在工作？我說的。」

「記者版的8.31事件」

事件中，《蘋果日報》一名女攝影記者遭警員掐脖20秒後一度休克，全身包括雙眼因被射中胡椒噴劑而灼傷痛楚，目前仍留院接受神經外科治療。她周一（11日）在病房外接受所屬媒體訪問時憶述，當晚猶如「記者版的8.31事件」，即警員無差別攻擊記者，又形容掐她脖子的警員「想勒死我」，事後回想也感到驚恐。

她續指，自己受傷後遭其他圍觀警員嘲笑及拖延送院時間，「完全是戰爭罪行，你見死不救」。她在醫院進行腦部掃描後證實未有大礙，但仍有多項檢查要做，未知何時能出院。

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