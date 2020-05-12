快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

新聞自由探底 記者斥港警「行刑式施襲」

德國之聲 / 德國之聲

香港記者協會周一（11日）公布「新聞自由指數」調查最新結果，公眾及新聞從業員對香港新聞自由的評分，分別是40.9分和36.2分（滿分100），兩者均創下2013年開始調查以來新低，跌幅也是歷來之冠。

記者人身安全受威脅成為評分下跌的主因，有93%受訪新聞從業員認為「執法人員以暴力故意阻撓采訪」情況普遍。

65%記者曾遭警暴力對待

記協今年新增一份「新聞工作者在采訪社會事件時遭暴力對待」問卷調查，發現222名受訪記者中，65%表示曾遭警方或不同立場人士暴力對待，包括強光照眼丶言語辱罵丶推撞丶噴射胡椒噴劑丶刻意遮擋鏡頭丶搶奪攝影器材丶近距離投擲催淚彈丶拳打腳踢，甚至潑灑腐蝕液體等。不同立場人士主要為親政府丶親警隊人士，也有「反送中」示威者。

新聞工作者因而受到的傷害，主要是接觸或吸入化學物質引致的副作用，包括皮膚敏感丶肚瀉丶呼吸系統問題等，部分人身體有瘀傷丶皮膚破損，甚至需要入院接受治療，包括縫針丶止血等。

警辱罵記者成常態

記協主席楊健興接受德國之聲訪問時表示，對結果完全不意外，警方自2014年佔中開始仇視傳媒，這種情緒在2019年反修例運動中激化，警員認為傳媒采訪會阻礙執法，而拍攝他們制服和拘捕示威者的片段也令警方尷尬，「他們總覺得傳媒針對他們，這種潛在的猜疑變成敵視，把記者看成敵人」。

他指前線警員辱罵記者已成常態，輕則說「記者不是大曬（了不起/說了算）」丶「你以為你有第四權嗎」，重則稱記者為「黑記」丶「毒媒」丶「曱甴（蟑螂）」，甚至在記者名字中夾雜髒話。「不少前線警員很情緒化，現場就經常看到有警員失控，其他警員喝止或拉走他，但這個情況一直改善不了，是警隊質素丶文化和管理的問題。」

他坦言，由於警員擁有公權力可合法使用武力，前線記者采訪時處於十分不利的位置。記協曾考慮舉辦自衛術課程，但如記者采訪期間受警方襲擊而自衛，恐被控阻差辦公，更加吃虧，「所以記者只能夠消極走避」。他嘆道：「從來沒想過在香港做記者會有人身安全問題，更沒想過會出現以記者為目標的攻擊，而且是來自警方。警方和傳媒的關系已到達冰點。」

「自己人查自己人」

幾乎每一次警方與傳媒發生沖突後，警方都重申可按既定程序投訴，但楊健興直言投訴機制無效，正正是警方濫暴的根源，因為專門處理投訴的警察投訴科並不獨立於警隊，在「自己人查自己人」的制度下，過去多宗記者受襲個案都未能追究涉事警員責任。

他續指，警隊高層的態度也直接影響前線警員行為。「明顯是警方做法不對，也從來沒有道歉，針對母親節襲擊記者事件最多也是說不理想。這樣給前線警員一個錯誤的信息，覺得有一哥撐他們，違法違規也沒有後果。」

警方：傳媒經歷不理想

港警周日（10日）母親節在旺角街頭驅散人群期間，包抄傳媒並施以肢體及言語攻擊，警務處處長鄧炳強周二（12日）在元朗區議會回應議員質詢時，承認「傳媒經歷不理想」，認為要檢討檢視當晚發生什麼事，也認同警員要更加專業，不過他並沒有就事件向傳媒道歉。

鄧炳強周一（11日）致信記協在內的4個傳媒協會組織，邀約下周開會商討如何便利記者采訪。他表示，穿上黃背心丶持相機在示威現場采訪的人越來越多，過往也曾搜出假記者證，「魚目混珠」情況日趨嚴重，增加警方執法難度，期望與新聞界加強溝通，探討有建設性的方案。

對此，記協主席楊健興批評鄧炳強轉移視線，試圖合理化警員的違法違規行為，「不是現場人多才導致混亂，問題根源是警察的暴力做法」。

傳媒組織聯合抗議

香港7大媒體工會（壹傳媒工會丶香港記者協會丶香港攝影記者協會丶香港電台節目制作人員工會丶獨立評論人協會丶大專教育工作者聯席丶明報職工協會）周一（11日）曾罕有發表聯合聲明，批評警方行徑扼殺采訪權利，踐踏傳媒尊嚴，要求緊急會見鄧炳強，立即遏止警隊襲擊記者歪風，對失控警員停職調查。

立場偏保守的香港新聞行政人員協會也發表聲明，對警員粗暴對待記者丶妨礙正常采訪表示極度遺憾，嚴正要求各方尊重及保障新聞采訪自由。

「行刑式施襲」

《明報》編輯部指，當晚該報2名記者掛上記者證在行人路上拍攝，大批警員仍趨前驅趕，前後包圍一眾記者，其間沒有指示記者可采訪的範圍和離開路徑，便要求記者蹲下，並無理地向已被包圍的記者噴射大量胡椒噴劑。其中一名記者繼續執行拍攝工作，卻被警員阻止並帶到後巷搜身。

明報職工協會形容警方對記者「行刑式施襲丶侮辱式對待」，指該報記者親睹警員包抄大批記者後有人跌倒釀「人踩人」，有警員刻意拉開記者的防護面罩，令胡椒噴劑流向眼睛，更夾雜污言穢語辱罵「黑記」，諷刺「你有gear（防護裝備）不怕啦」，再向耳朵噴射胡椒噴劑。警方要求所有記者蹲下並喊話：「我管你是不是記者在工作？我說的。」

「記者版的8.31事件」

事件中，《蘋果日報》一名女攝影記者遭警員掐脖20秒後一度休克，全身包括雙眼因被射中胡椒噴劑而灼傷痛楚，目前仍留院接受神經外科治療。她周一（11日）在病房外接受所屬媒體訪問時憶述，當晚猶如「記者版的8.31事件」，即警員無差別攻擊記者，又形容掐她脖子的警員「想勒死我」，事後回想也感到驚恐。

她續指，自己受傷後遭其他圍觀警員嘲笑及拖延送院時間，「完全是戰爭罪行，你見死不救」。她在醫院進行腦部掃描後證實未有大礙，但仍有多項檢查要做，未知何時能出院。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

新聞自由探底 記者斥港警「行刑式施襲」

香港記者協會周一（11日）公布「新聞自由指數」調查最新結果，公眾及新聞從業員對香港新聞自由的評分，分別是40.9分和36.2分（滿分100），兩者均創下2013年開始調查以來新低，跌幅也是歷來之冠。

520前夕 共軍本周起在唐山港舉行軍演達2個半月

蔡英文總統將於下周三（20日）展開第二任期，屆時將發表連任就職演說。而大陸海事局網站11日發布了《唐山港京唐港區軍事演習...

偽劣口罩太多 陸商務部：暫停市場貿易出口防疫物資

由於被歐美各國抗議，自中國大陸購買的防疫物資不合格，中共商務部網站5月12日刊出消息，近日，義烏等地方已暫停以市場採購貿...

陸外交部：中美應努力推動第一階段經貿協議取得成效

大陸外交部發言人趙立堅12日表示，中美雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效...

美媒指美將控竊取疫苗資料 中反嗆：一味誣陷造謠不道德

新冠肺炎疫情仍在蔓延，中美角力愈演愈烈。據紐約時報、華爾街日報報導，美國聯邦調查局和國土安全部正準備發布警告，指中國竊取美國疫苗研發資料。對此，中國外交部怒批美方造謠不道德，並稱中國在疫苗研發與療法領先全球。

學者：疫情加強去中國化 形成排斥人民幣、排斥中國同盟

新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，「去中國化」更成為焦點之一。中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚日前表示，這次疫情或明或暗地加劇「去中國化」的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正在形成。

日本共同社：陸擬8月軍演 目標東沙群島

日本共同社發自北京引述消息人士的談話指出，大陸解放軍計畫8月在南海舉行大規模的登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。

美限制中國記者簽證 中籲「立即糾正錯誤」威脅反制

美國國土安全部上周才發布新規定，稱為了保護美國國家安全以及能夠更頻繁地審查中國記者的簽證，將中國駐美記者的簽證有效期限制在90天。中國外交部11日威脅將採取反制措施，要求美國「立即糾正錯誤」。

「疫」起問責中國！美17州檢察長要求國會調查

來自美國17個州的總檢察長於9日簽署公開信，要求國會兩黨領袖召開聽證會，調查中國在處理新冠病毒疫情時如何掩蓋疫情，並指控中國隱瞞新冠病毒的嚴重性，對美國造成破壞。據悉，美國迄今已有九件因疫情而對中國提告的官司，其中一起訴訟是由密蘇里州檢察長提出。

人民日報海外網警告：台獨將車毀人亡 勿謂言之不預

有民進黨籍立委提案修改兩岸人民關係條例，刪除「國家統一」相關文字，體現「國家管轄領域僅及於台澎金馬及其附屬島嶼」。中共中...

北京推車上核酸檢測 數分鐘完成採樣

北京市疾控中心黨委書記黃春11日表示，北京的疫情還是不能麻痹大意，作為前哨，北京市疾控中心「有信心做好兩會的公共衛生服務保障」。為了優化核酸檢測採樣服務，北京推出汽車穿梭核酸檢測，毋須下車三至五分鐘即可完成。

武漢小區2天6確診 官員封控不力被免職

湖北武漢再爆社區感染，兩天內新增六宗新冠肺炎確診病例，均來自東西湖區長青街同一住宅小區。武漢市東西湖區政府11日以封控管理不力，火速免去長青街工委書記張宇新的職務。

熱門新聞

日媒：共軍8月擬南海軍演 目標奪取台灣東沙群島

520前夕 共軍本周起在唐山港舉行軍演達2個半月

民間武統聲浪高 港媒：北京仍盼和平解決

對美加徵關稅二次排除清單公布 包括稀土金屬礦等

中共情報頭子 姬勝德上周刑滿出獄

人民日報海外網警告：台獨將車毀人亡 勿謂言之不預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。