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人民日報海外網警告：台獨將車毀人亡 勿謂言之不預

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共國台辦發言人馬曉光。（中共國新辦官網）
中共國台辦發言人馬曉光。（中共國新辦官網）

民進黨籍立委提案修改兩岸人民關係條例，刪除「國家統一」相關文字，體現「國家管轄領域僅及於台澎金馬及其附屬島嶼」。中共中央機關報人民日報海外網十二日刊文稱，這一舉動，擺明了是妄圖推動「法理台獨」。民進黨在謀獨路上「飆車」、不斷試圖挑戰大陸底線的行為是極其危險的。文章稱，倘若民進黨當局和台獨勢力不聽勸告繼續飆車，到頭來只有車毀人亡。勿謂言之不預也！

文章稱，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。就算在台灣地區，相關法律也體現了一中原則。上世紀90年代公佈的《兩岸人民關係條例》就是將兩岸關係定位為「一個中國框架下的大陸地區與台灣地區」，文中亦包含「國家統一」字樣。隨後，大陸海協會與台灣海基會在商談中確立了「九二共識」，其核心意涵就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

然而，台獨分子們卻一直把這些規定視為眼中釘、肉中刺，欲除之而後快。陳水扁執政八年期間，台灣獨派分子推動「正名」、「公投制憲」、推動台灣加入聯合國的鬧劇一齣接著一齣，最終都以失敗收場。

2016年蔡英文上台後，台獨分裂勢力又開始蠢蠢欲動，一系列「漸進式台獨」活動不斷推進。而今，台獨分子和民進黨當局誤判形勢，想藉著今年年初選舉結果的優勢和新冠肺炎疫情大搞「以疫謀獨」的把戲。他們在台灣提案「制憲公投」、要求相關機構和企業修改帶中國色彩的名稱、限縮兩岸交流；在國際上大撒錢幣和醫療物資，企圖以此獲取其他國家對台灣參與世衛大會的支持，提升所謂台灣的能見度。他們的這些無恥之舉，都是為了自身狹隘的政治利益和選票算計。

這類「謀獨」行為就像是在懸崖峭壁上「飆車」，是極其危險的，已逼近兩岸關係的紅線。在中華民族走向偉大復興的進程中，大陸願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。

依照中共《反分裂國家法》，「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失，國家得採取非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整。一段時間以來，不論軍機繞島飛行，還是艦隊在台灣周邊海域巡航，都是中共人民解放軍針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，是對「台獨」的強烈警告。

如今，民進黨當局和台獨勢力不妨嚴肅思考一下，為什麼近些年來大陸民間會出現越來越多的「武統」聲音？ 台獨分子必須想清楚，到底要把台灣和兩岸關係帶向何方？

文章最後稱，嚴正警告「台獨」分裂勢力，不要低估14億中國人民維護國家主權和領土完整的堅強意志和堅定決心。

台獨 民進黨 中共

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