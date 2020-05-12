美媒指美將控竊取疫苗資料 中反嗆：一味誣陷造謠不道德

新冠肺炎疫情仍在蔓延，中美角力愈演愈烈。據紐約時報、華爾街日報報導，美國聯邦調查局和國土安全部正準備發布警告，指中國竊取美國疫苗研發資料。對此，中國外交部怒批美方造謠不道德，並稱中國在疫苗研發與療法領先全球。

紐約時報報導指出，美方將公開指控中國政府的駭客及間諜，試圖透過網路攻擊等方法偷取美國新冠肺炎疫苗及療法研究數據。內容還指控，中方正尋求「透過非法手段取得跟疫苗、療法與篩檢等相關有價值的智慧財產與公衛資料」。

報導直言，川普政府的公共警告就是其近期「指責中國」一系列部署中最新的行動。知情官員透露，美方公開指控中國政府駭客，是美國網戰司令部及國家安全局參與的震懾戰略一部分。目前外界不清楚這項示警是否會提出任何證據。若美方發布警告，代表川普政府快速完成對駭客活動的評估，並將加劇中美緊張情勢。

當被問到紐約時報的報導，中國外交部發言人趙立堅表示，中國在新冠疫苗研究和治療方法方面均走在世界前列，任何人如果拿不出證據，一味誣陷造謠，是不道德的。

官媒環球時報報導，天津大學法學院互聯網政策與法律研究中心主任秦安對此表示，一些美國政客的所謂指責是老生常談，稍有常識的人都能看到，作為應對新型冠狀病毒最有經驗的國家，中國沒有必要通過駭客手段竊取美方的資訊。

央視新聞聯播也針對紐時報導的消息，播發國際銳評《走火入魔的美國政客不是在玩火而是在玩命！》。銳評指出，從逼迫情報部門配合造假，到捏造所謂的「五眼聯盟」祕密檔案，再到策畫汙蔑中國搞網路竊密，美方一些政客在炮製謠言、抹黑中國方面屢敗屢戰，已到了走火入魔不能自拔的境地。

另據中通社報導，針對美國國務卿龐培歐再次聲稱疫情源頭在武漢，指「中方沒有及時分享疫情信息」，趙立堅回應，奉勸美國政客收起這套騙人把戲，給自己留下顏面。

趙立堅說，這已不是龐培歐第一次散布此謬論，「人們看得很清楚，他只不過是在不斷重複謊言」。