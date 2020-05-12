美限制中國記者簽證 中籲「立即糾正錯誤」威脅反制

美國國土安全部上周才發布新規定，稱為了保護美國國家安全以及能夠更頻繁地審查中國記者的簽證，將中國駐美記者的簽證有效期限制在90天。中國外交部11日威脅將採取反制措施，要求美國「立即糾正錯誤」。

美國之音報導，中國外交部發言人趙立堅11日表示，中國對此表示強烈不滿和堅決反對。趙立堅還稱，美方言必稱對等，但美國駐華記者在華記者證和居留證件有效期大部分是一年有效，而美方新規定中國媒體駐美記者簽證停留期將不超過90天不對等。

但據核實，有駐京記者最近一次簽證只給三個月，而此前三次都是每次只給六個月。

據報導，中美近期就記者問題相互報復。2月19日，中國外交部宣布吊銷美國華爾街日報三名駐北京記者的記者證，因為華爾街日報曾發表一篇令中國不快的評論文章。

此前，美國國務院宣布將五家中國官媒機構認定為「外國使團」，視作中國政府的一部分。隨後，中國在3月驅逐紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報的美國記者。