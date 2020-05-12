「疫」起問責中國！美17州檢察長要求國會調查

來自美國17個州的總檢察長於9日簽署公開信，要求國會兩黨領袖召開聽證會，調查中國在處理新冠病毒疫情時如何掩蓋疫情，並指控中國隱瞞新冠病毒的嚴重性，對美國造成破壞。據悉，美國迄今已有九件因疫情而對中國提告的官司，其中一起訴訟是由密蘇里州檢察長提出。

美國之音報導，南卡羅來納州檢察長威爾遜最早在9日發出了這封信。他表示，必須通過國會和政府來調查新冠疫情的真相。

信中寫道，「國會聽證會對於我們國家了解新型冠狀病毒的起源以及中國政府欺騙國際社會的行為至關重要。」

這封信還對中國政府隱瞞疫情的做法進行猛烈抨擊，稱中國政府在新冠病毒爆發初期就知道其嚴重性，但對國際社會隱瞞了真相。信中寫道，「最近的報告表明，中國共產黨政府在囤積個人防護裝備的同時，明知故犯地隱瞞了有關病毒嚴重程度的信息。」

他說：「司法部長正在研究州和聯邦層面的一些法律問題，並向國會提交其他信件。我相信，在不久的將來，各州還會採取其他行動。」

據報導，簽署這封信的所有17位檢察長都是共和黨人。發起人威爾遜表示，他歡迎民主黨的州檢察長加入這個議題。

其實，密蘇里州已經向中國政府提起訴訟，稱中國政府的作為導致該州承受巨大的經濟損失，多個州也在考慮採取類似行動。國會議員也醞釀推出法案，要求制裁中國隱瞞新冠疫情。而密蘇里州也是全美各州中，首個對中國興訟的州。

報導說，南卡羅來納州總檢察長辦公室通訊主任基特爾指出，這封信訴求是通過聽證會找出真相。但目前還沒收到國會答覆。