日本共同社：陸擬8月軍演 目標東沙群島

日本共同社發自北京引述消息人士的談話指出，大陸解放軍計畫8月在南海舉行大規模的登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。

報導指出，大陸解放軍對美軍在南海日益活躍的軍事活動感到焦躁，該演習有可能導致與美國、台灣之間的緊張加深。報導稱，登陸演習由負責南方八省的南部戰區實施，屆時動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有。

東沙群島位於海南島前往太平洋的路線上，對解放軍進入太平洋而言，戰略地位重要。去年12月入列的大陸首艘自製航艦「山東號」也布署在海南島的基地，對解放軍而言，控制東沙的必要性增強。

報導指出，近期美國電偵機為了收集解放軍動態，在南海一帶頻繁飛行，其中也包括東沙附近空域，僅4月就飛來13次，代表美國有意和台灣加強關係，在解放軍方看來這是「美台合作之舉」。

報導指出，大陸在南海的南沙群島和西沙群島持續推進軍事基地化；在對東沙態度先前比較克制，是考慮到採取對中融和路線的國民黨政府感受。

消息人士透露，最近在大陸軍方內部，提出應該研究是施壓讓不太關心南海主權的民進黨蔡英文政府主動放棄東沙，還是由大陸軍隊佔據東沙的意見。

東沙群島是南海諸島的四大群島之一，位處國際航海重要的交通樞紐，在清康熙年間劃歸廣東惠州管轄，第二次世界大戰時被日軍占領，海南特別行政區成立後也曾劃入管轄；1979年劃歸高雄市旗津區中興里代管。

東沙島目前無常住人口，但有我國海巡署官兵駐守，我國於2007年1月17日在此成立東沙環礁國家公園，是中華民國第七座國家公園，並於同年10月4日成立「海洋國家公園管理處」管理，隸屬中華民國內政部營建署。