汶川「白衣天使」請戰 支援武漢59天

汶川“白衣天使”支援武漢59天，什麼讓她久久難忘…… 新華社 四川省第四人民醫院內四病區的護士佘沙，在新冠疫情發生後，前後三次向護士長請戰去武漢一線支援。「汶川地震時，包括武漢在內的很多地方都幫助過我們，現在是我回報他們的時候了！」

新華社報導，來自汶川的佘沙今年24歲，年幼時的她經歷12年前那場大地震，當時的情景至今歷歷在目。「我那時還在讀書，一瞬間地動山搖，我們就像瘋了一樣往外跑，但是有的同學沒有跑出來…」

佘沙，當時大家都很害怕，縣醫院的醫護人員第一時間趕過來，幫他們治傷，給他們吃的，那一身白衣，讓年幼的她感到很安心，久久難忘。

佘沙於2月2日奔赴抗擊疫情第一線，一直在武漢堅持了59天。

報導說，佘沙在武漢碰到了不少困難，「剛開始穿防護服，很多情況不熟悉，提前一個多小時到醫院，認真學習每一個步驟，戰戰兢兢，後來熟練了，半個小時不到就搞定了。」

在佘沙看來，在前線的辛苦不算什麼。「我是一名護士，這些都是我應該做的。」

「武漢的經歷讓佘沙成長了，照顧病人更加細緻，考慮得更加周全。」病區副護士長趙永琴。

在趙永琴眼中，佘沙不僅在工作上很努力，也很能吃苦。「以前上晚班時，我們要去手術室幫忙，往往一場手術下來已是淩晨，她經常顧不上吃飯，也從來沒抱怨過。」

據報導，看到佘沙平安回來，她的老病人都很欣慰。「這個小女娃娃，真是了不起！」76歲的患者趙殿增，因為自己的心臟問題和老伴兒的腦梗後遺症，不得不經常到醫院。他對佘沙印象深刻，一提起來就讚不絕口。

歷經地震的磨難，在疫情中不斷成長，現在的佘沙對這份職業更加堅定。「我要好好做一名護士，把愛心和善意傳遞下去。」經過武漢前線的歷練，佘沙對這份職業更加堅定。