武漢醫師創建交流群 20多國2500人齊抗疫

湖北武漢大學人民醫院血液科副主任醫師葉柏新3月創建「全球抗擊新冠肺炎疫情一線醫師交流群」，目前已有2500餘名來自美國、德國、法國、義大利等20多個國家的醫務人員加入，他們分享抗疫經驗，提供專業指導，讓抗疫經驗走向世界。

湖北日報報導，「想幫那些曾為武漢傾囊相助的海外同行做一點力所能及的事。」80後的葉柏新的願望，引起醫務人員共鳴，在建立交流群的數小時內，很快就達500人限額，第二個、第三個交流群也很快建立。隨著申請入群的人越來越多，騰訊特意啟用企業微信為其擴容，建立「萬人群」，可以實現直播、病例討論、遠程會診等。

據報導，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授、武漢協和醫院急診科主任張勁農教授、武漢大學人民醫院呼吸與危重症專科II科主任胡克教授等，都在群內，可說是「群星薈萃」。

交流群24小時有人應答。「醫師們必須爭分奪秒、有求『立』應，因為在看不見的彼端，有時，會關乎著一個生命的救援。」葉柏新說。據了解，截至5月9日，交流群已進行十場直播，來自感染科、腫瘤科、中醫科等的專家介紹了他們在抗疫一線的經驗。

一個月前，在紐約的陳醫師在群裡描述自己出現呼吸困難、發燒、咳嗽等症狀，並將CT檢查結果發到群裡。有經驗的專家建議他立即住院治療。後來，這位求助的醫師「消失了」一段時間，引起群友們擔心。突然有一天，陳醫師在群裡發聲感謝，解釋自己前段時間入院治療，如今已經痊癒。那一刻，點讚一度刷屏。

5月2日上午9時，武漢大學人民醫院中醫科主任宋恩峰，通過直播講述抗疫期間中醫辯證施治的一個個鮮活病例；這場講座也激起交流群群成員們關於中醫藥討論的層層漣漪。