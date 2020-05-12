北京推車上核酸檢測 數分鐘完成採樣

北京市疾控中心黨委書記黃春11日表示，北京的疫情還是不能麻痹大意，作為前哨，北京市疾控中心「有信心做好兩會的公共衛生服務保障」。為了優化核酸檢測採樣服務，北京推出汽車穿梭核酸檢測，毋須下車三至五分鐘即可完成。

北京日報客戶端報導，國務院聯防聯控機制就北京市疫情防控管理舉行發布會，北京市衛健委新聞發言人高小俊在發布會上介紹，為優化核酸檢測採樣服務 ，各區在二環外的醫療機構、集中隔離點、酒店等共設置116個採樣點，組建530餘人的採樣隊伍，利用網路或電話預約方式，分時段採樣檢測。

據報導，高小俊稱，海淀區、石景山區等率先實現通過汽車穿梭方式開展採樣服務，受檢人毋須落車，三至五分鐘內即可完成。市體檢中心採用預約上門服務方式，到工廠企業提採樣服務，促進復工復產。

另據新京報報導，因新冠疫情影響，闊別校園四個月的北京初三學生11日重返校園。學校給每名學生準備愛心防疫包，內有口罩、濕巾等。此外，每名初三學生佩戴一個可實時監測體溫的智能手環，如體溫超過攝氏37.2度，就會有警報提示。