武漢小區2天6確診 官員封控不力被免職

湖北武漢再爆社區感染，兩天內新增六宗新冠肺炎確診病例，均來自東西湖區長青街同一住宅小區。武漢市東西湖區政府11日以封控管理不力，火速免去長青街工委書記張宇新的職務。

綜合媒體報導，武漢市衛健委10日先是通報東西湖區長青街三民小區一居民確診，隔天再增確診病例五例，而五人均來自同一小區。

據悉，三民小區是一個半封閉開放式老舊社區，社區現有1943戶4900餘人，有近一半居民是外地租戶，當地媒體報導，4月8日武漢解封前從外地返漢人員超過300多人。

此前，網上流傳一份報告顯示，東西湖區疾控中心建議對爆發疫情小區全封閉管理14天。但據現場維持秩序的工作人員表示，如果居民核酸檢測陰性，體溫正常，可以憑藉復工證明進出小區。

舒蘭找源頭 排查1808人

此外，吉林舒蘭市本土聚集性疫情傳播鏈繼續拉長，目前已有13例本土確診病例，且出現跨省傳播個案。據官方通報，同屬吉林市的豐滿區也報告新增兩例確診病例。目前，五名專家已抵達舒蘭，與吉林省當地部門正在開展聯合調查，對所有疫情接觸者一律到隔離點集中隔離管控，共排查1808人以排查感染源頭。

舒蘭官方下令封城，車輛跟人員嚴格限制通行，所有社區實施封閉式管理，只能保留一個出入通道，每戶每天只准一人出外購買生活必需品，公共場所也全部關閉。

10日中午，舒蘭市各學校也接到緊急放假的通知，學生從12時一直到下午3時才全部撤離學校。

針對本土疫情的反彈，走在抗疫一線的中國工程院院士鍾南山接援伊拉克專家回院報到時說，「9日吉林舒蘭出現11個聚集病例，往前走我們還有很重的任務。」這句話也一度上了熱搜。

北京日報報導，中國紅十字會援助伊拉克醫療專家組日前結束50天的支援工作，乘包機回國。結束隔離的專家組成員，返回廣東廣州醫科大學附屬第一醫院報到。

鍾南山在迎接他們時說，「我作為老職工，非常感謝你們！現在正是非常困難的時候，既要復工又要嚴防。9日吉林舒蘭出現11個聚集病例，往前走我們還有很重的任務。我相信年輕人經過鍛鍊，以後都會成為骨幹，很快就會比我們這些老一代幹得更好！」