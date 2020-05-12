港記者又遭警暴 傳媒組織聯合抗議

香港10日下午至11日凌晨持續多起示威活動，防暴警察拘捕示威者時，在場採訪的記者遭遇警察粗暴對待。香港新聞行政人員協會指警員粗暴對待記者，香港記者協會等七個傳媒組織也發表聯合聲明，指責警察踐踏傳媒尊嚴。

示威者自10日深夜起在旺角集結，一度堵路及縱火，警方現場拘捕包括立法會議員鄺俊宇等230多人，又向19人發出限聚令告票。期間警方多次在街頭截查市民，包括正在採訪的記者，阻止記者拍攝。

香港明報編輯部發表聲明，指兩名記者在採訪期間已掛上記者證，但仍被大批警員驅趕，並無理地向記者噴射大量胡椒噴劑。明報編輯部與職工協會強烈譴責警方粗暴對待記者，對記者行刑式施襲、侮辱式對待，嚴正要求警方交代。

香港新聞行政人員協會表示極度遺憾，要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

香港記者協會等七個傳媒工會發表聯合聲明，批評警方扼殺採訪權利，踐踏傳媒尊嚴，要求與警務處長鄧炳強會面，將失控的警務人員停職調查。

香港記協昨公布最新的「新聞自由指數」，評分創下歷史新低。其中78%受訪者認為，去年「八三一事件」中曾有警員趕走所有記者的事件，認為這對香港新聞自由構成損害。65%表示在採訪中曾遭到警方、不同立場人士的暴力對待。