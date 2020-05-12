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習近平赴山西 疫情後第4次離京展示大陸已全面復工

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央總書記習近平5月11日前往山西考察。（新華社）
中共中央總書記習近平5月11日前往山西考察。（新華社）

中共國家主席、中共中央總書記習近平11日前往山西考察。這是兩個月來，習近平已經接連考察四個省，也是中共十九大以來習近平行程最密集的出京考察。

同時，也是向世界發出，疫後大陸社會已全面重啟社會、經濟、政治生活的信號。

新華社報導，5月11日，習近平到大同市雲州區有機黃花標準化種植基地、西坪鎮坊城新村，了解當地鞏固脱貧攻堅成果工作情況。

山西大同市雲州區西坪鎮，素有「黃花之鄉」的美譽。位於該鎮的有機黃花標準化種植基地面積1.68萬畝，2019年該基地產值人民幣人民幣6,500萬元，農村人均純收入人民幣11,300元，貧困戶戶均收入人民幣14,800元。

習近平上一次赴山西考察是三年前的2017年6月。他到了呂梁山區，實現了走遍中國11個山區集中連片特困地區的夙願。他還在太原主持召開深度貧困地區脱貧攻堅座談會。

那次考察期間，他強調脱貧攻堅要強化落地，吹糠見米。此次再到山西，山西省58個貧困縣已經全部摘帽，貧困發生率已降至0.1%以下。

習近平在大同考察的第二站，是雲州區西坪鎮的坊城新村。這是由西坪鎮原大坊城村和西咀村合併而成的易地搬遷村。

習近平在大同的第三個考察點是城西武州山南麓的雲岡石窟，它與敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟並稱為大陸三大石窟。2019年8月，習近平赴甘肅考察時，首站就是赴敦煌莫高窟考察。

此前3月29日至4月1日，習近平南下浙江考察。4月20日至23日，又西行前往陝西視察。

在視察浙江、陝西之前，習近平在3月10日還曾赴武漢考察，也就是說，疫情爆發後，習近平已經四次離京。這雖然是常規動作，但習近平一連串行動，也清晰向大陸社會釋放出全面重啟社會生活、經濟生活、政治生活的信號。

習近平 考察 人民幣

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