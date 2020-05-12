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兩會會議日數減半 14人代政協違紀落馬不能參會

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
今年中共全國兩會，將把會議日程縮減為一半。圖為去年兩會。（大公報）
今年中共全國兩會，將把會議日程縮減為一半。圖為去年兩會。（大公報）

中共全國兩會將於下周四（21日）開幕，今年兩會會議日數減半。而本屆全國人大代表和政協委員中，共有14人在過去一年以來因違紀違法落馬，將不會出現在今年的全國兩會上。另外，還有2人因個人原因請辭人代或委員，2人去世而人大代表資格終止，其中包括香港區人代王敏剛。

新華社報導，全國人大常委會第五十三次委員長會議昨天決定，於下周一舉行常委會第十八次會議，審議將於全國人大會議上，由栗戰書發表的全國人大常委會工作報告稿，並審議關於全國人大會議議程、全國人大主席團和秘書長名單、列席人員名單等草案的議案。

全國人大委員長栗戰書十一日在北京主持召開全國人大常委會委員長會議，決定於下周一（18日）舉行常委會第十八次會議，為即將舉行的全國人大會議做準備。

全國人大常委會秘書長楊振武就常委會第十八次會議議程草案、日程安排和十三屆全國人大三次會議議程草案、日程安排、主席團和秘書長名單草案、列席人員名單草案等作了匯報。根據早前的報道，今年的兩會人大會議將開8天，較往年縮減約一半。

據《北京青年報》旗下公眾號「觀海解局」指出，本屆全國人大代表和政協委員中，目前共有14人在過去一年因違紀違法而落馬，被終止或撤銷了人代或委員資格，將缺席本次全國兩會。其中涉及全國政協委員1人，為黑龍江哈爾濱原政協主席姜國文。其餘13人為全國人大代表，包括河南原副省長徐光、吉林省人民檢察院原檢察長楊克勤、解放軍戰略支援部隊原副司令兼參謀長饒開勛、西部戰區陸軍原副司令員徐向華等，均在落馬後，被責令辭去代表資格。

由於人大代表是由選舉產生，並非由人大常委會決定，因此人大常委會沒有權力「撤銷」人大代表資格，而是依法罷免其人代職務，「終止」其人代資格。而政協委員是通過推薦、協商，由政協常委會會議通過的，政協常委會有權撤銷不合格的委員參加政協會議的資格。

此外，有兩人因個人原因請辭，包括京東創辦人劉強東，因個人原因請辭全國政協委員，以及湖北省文化旅游投資集團原副總經理周文霞，本人提出辭去全國人代職務。還有因為去世，代表資格自然終止的，如港區人代王敏剛和黑龍江黑河中昌科技董事長王軍。

全國人大 人大常委會 北京

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