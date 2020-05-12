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中共情報頭子 姬勝德上周刑滿出獄
大陸獨立記者高瑜前日在推特表示，曾任中共解放軍總參謀部情報部部長、少將姬勝德9日已經刑滿獲釋。
現年72歲的姬勝德是前中共國務院副總理、港澳辦主任姬鵬飛之子，涉廈門遠華走私案落馬。
姬鵬飛2000年2月去世，當時已經被捕的姬勝德身穿軍服出席喪禮。2001年，姬勝德因受賄、貪污及挪用公款罪名被判死緩，上訴後改判無期徒刑。
高瑜昨天對星島日報表示，姬勝德之後獲准保外就醫，但一直在指定地方「服刑」，至上周才正式刑滿「出獄」。
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