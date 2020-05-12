中共情報頭子 姬勝德上周刑滿出獄

新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，「去中國化」更成為焦點之一。中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚日前表示，這次疫情或明或暗地加劇「去中國化」的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正在形成。

2020-05-12 14:38