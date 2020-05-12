快訊

爭霸菲律賓海：關島戰略地位與美軍在西太平洋嚇阻能力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受賄人民幣7.17億中共部級最貪 趙正永或被判死刑

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
被指受賄人民幣7.17億元，中共陝西省委原書記趙正永，昨天在天津受審。（新浪微博照片）
被指受賄人民幣7.17億元，中共陝西省委原書記趙正永，昨天在天津受審。（新浪微博照片）

整治秦嶺違建別墅不力、被斥「對黨不忠誠不敬畏」的中共陝西省委原書記趙正永，昨天在天津受審。控方指他單獨或者夥同其妻等，為他人工程承攬、職務晉升等事項上謀取利益，非法收受財物折合人民幣7.17億元（人民幣，下同），受賄金額之高，打破歷來省部級貪官的紀錄。

趙正永當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。根據過往貪污過億的案例，他面臨無期徒刑甚至死刑的處罰。

據新華社，案件昨天在天津第一中級人民法院開審，被扣查超過一年的趙正永滿頭白髮出庭。疫情之下，庭警及旁聽人士都戴了口罩。起訴書指控趙正永在2003年至2018年，利用擔任陝西省政法委書記、副省長、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益，單獨或者夥同其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億元。其中2.91億元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

新華社稱，趙正永進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪，庭審擇期宣判。中共近年揭出的億元貪官愈來愈多，趙正永貪汙7.17億元，成為中共有史以來受賄最多的部級「老虎」。不過要數迄今全國受賄金額最高的案件，就是2018年山西呂梁原副市長張中生案，受賄高達10.4億元。張中生最後被判死刑。

69歲的趙正永是安徽人，曾任安徽省公安廳廳長、省政法委書記。2001年起調往陝西，一做16年，2016年卸任省委書記，改任全國人大內務司法委員會副主任委員，2018年退休，去年1月被調查。

今年1月，中紀委通報的趙正永多項罪狀，除了「大搞權錢交易」等外，還斥其「對黨不忠誠不敬畏」，「陽奉陰違、自行其是」。

陝西秦嶺違建別墅案是壓垮趙正永的最後稻草。秦嶺自然保護區自2000年出現大量豪華別墅與院落，破壞生態，中共總書記習近平多次批示，但未見整改。去年1月9日，央視播放《一抓到底正風紀》專題片，回顧秦嶺違建整治始末。片中說，接到總書記的批示後，時任「陝西省委主要領導」沒有進行傳達學習，也沒有進行專題研究。6天後，中紀委公布趙正永落馬。

事件引發陝西官場震盪，多名高官被調查或降職處分。習近平上月考察秦嶺，強調「秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍」。

秦嶺 違建 中共

延伸閱讀

前陝西書記趙正永受賄30億 創中共近年來紀錄

樓上糞管侵門、樓下違建踏戶 「夾心戶」如何爭權益？

賭場承租違建透天厝卻被抄 新北市府不手軟直接拆光

台南殺警案二審改判無期 家屬、警界同仁回應了

相關新聞

新聞自由探底 記者斥港警「行刑式施襲」

香港記者協會周一（11日）公布「新聞自由指數」調查最新結果，公眾及新聞從業員對香港新聞自由的評分，分別是40.9分和36.2分（滿分100），兩者均創下2013年開始調查以來新低，跌幅也是歷來之冠。

520前夕 共軍本周起在唐山港舉行軍演達2個半月

蔡英文總統將於下周三（20日）展開第二任期，屆時將發表連任就職演說。而大陸海事局網站11日發布了《唐山港京唐港區軍事演習...

偽劣口罩太多 陸商務部：暫停市場貿易出口防疫物資

由於被歐美各國抗議，自中國大陸購買的防疫物資不合格，中共商務部網站5月12日刊出消息，近日，義烏等地方已暫停以市場採購貿...

陸外交部：中美應努力推動第一階段經貿協議取得成效

大陸外交部發言人趙立堅12日表示，中美雙方都表示，應努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效...

美媒指美將控竊取疫苗資料 中反嗆：一味誣陷造謠不道德

新冠肺炎疫情仍在蔓延，中美角力愈演愈烈。據紐約時報、華爾街日報報導，美國聯邦調查局和國土安全部正準備發布警告，指中國竊取美國疫苗研發資料。對此，中國外交部怒批美方造謠不道德，並稱中國在疫苗研發與療法領先全球。

學者：疫情加強去中國化 形成排斥人民幣、排斥中國同盟

新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，「去中國化」更成為焦點之一。中國國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學部委員李揚日前表示，這次疫情或明或暗地加劇「去中國化」的傾向，並警告在國際上，無論在實體經濟還是金融領域，一個排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正在形成。

日本共同社：陸擬8月軍演 目標東沙群島

日本共同社發自北京引述消息人士的談話指出，大陸解放軍計畫8月在南海舉行大規模的登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。

美限制中國記者簽證 中籲「立即糾正錯誤」威脅反制

美國國土安全部上周才發布新規定，稱為了保護美國國家安全以及能夠更頻繁地審查中國記者的簽證，將中國駐美記者的簽證有效期限制在90天。中國外交部11日威脅將採取反制措施，要求美國「立即糾正錯誤」。

「疫」起問責中國！美17州檢察長要求國會調查

來自美國17個州的總檢察長於9日簽署公開信，要求國會兩黨領袖召開聽證會，調查中國在處理新冠病毒疫情時如何掩蓋疫情，並指控中國隱瞞新冠病毒的嚴重性，對美國造成破壞。據悉，美國迄今已有九件因疫情而對中國提告的官司，其中一起訴訟是由密蘇里州檢察長提出。

人民日報海外網警告：台獨將車毀人亡 勿謂言之不預

有民進黨籍立委提案修改兩岸人民關係條例，刪除「國家統一」相關文字，體現「國家管轄領域僅及於台澎金馬及其附屬島嶼」。中共中...

北京推車上核酸檢測 數分鐘完成採樣

北京市疾控中心黨委書記黃春11日表示，北京的疫情還是不能麻痹大意，作為前哨，北京市疾控中心「有信心做好兩會的公共衛生服務保障」。為了優化核酸檢測採樣服務，北京推出汽車穿梭核酸檢測，毋須下車三至五分鐘即可完成。

武漢小區2天6確診 官員封控不力被免職

湖北武漢再爆社區感染，兩天內新增六宗新冠肺炎確診病例，均來自東西湖區長青街同一住宅小區。武漢市東西湖區政府11日以封控管理不力，火速免去長青街工委書記張宇新的職務。

熱門新聞

日媒：共軍8月擬南海軍演 目標奪取台灣東沙群島

520前夕 共軍本周起在唐山港舉行軍演達2個半月

民間武統聲浪高 港媒：北京仍盼和平解決

對美加徵關稅二次排除清單公布 包括稀土金屬礦等

中共情報頭子 姬勝德上周刑滿出獄

人民日報海外網警告：台獨將車毀人亡 勿謂言之不預

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。