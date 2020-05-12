受賄人民幣7.17億中共部級最貪 趙正永或被判死刑

整治秦嶺違建別墅不力、被斥「對黨不忠誠不敬畏」的中共陝西省委原書記趙正永，昨天在天津受審。控方指他單獨或者夥同其妻等，為他人工程承攬、職務晉升等事項上謀取利益，非法收受財物折合人民幣7.17億元（人民幣，下同），受賄金額之高，打破歷來省部級貪官的紀錄。

趙正永當庭表示認罪悔罪，法庭將擇期宣判。根據過往貪污過億的案例，他面臨無期徒刑甚至死刑的處罰。

據新華社，案件昨天在天津第一中級人民法院開審，被扣查超過一年的趙正永滿頭白髮出庭。疫情之下，庭警及旁聽人士都戴了口罩。起訴書指控趙正永在2003年至2018年，利用擔任陝西省政法委書記、副省長、省長、省委書記等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益，單獨或者夥同其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億元。其中2.91億元尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

新華社稱，趙正永進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪，庭審擇期宣判。中共近年揭出的億元貪官愈來愈多，趙正永貪汙7.17億元，成為中共有史以來受賄最多的部級「老虎」。不過要數迄今全國受賄金額最高的案件，就是2018年山西呂梁原副市長張中生案，受賄高達10.4億元。張中生最後被判死刑。

69歲的趙正永是安徽人，曾任安徽省公安廳廳長、省政法委書記。2001年起調往陝西，一做16年，2016年卸任省委書記，改任全國人大內務司法委員會副主任委員，2018年退休，去年1月被調查。

今年1月，中紀委通報的趙正永多項罪狀，除了「大搞權錢交易」等外，還斥其「對黨不忠誠不敬畏」，「陽奉陰違、自行其是」。

陝西秦嶺違建別墅案是壓垮趙正永的最後稻草。秦嶺自然保護區自2000年出現大量豪華別墅與院落，破壞生態，中共總書記習近平多次批示，但未見整改。去年1月9日，央視播放《一抓到底正風紀》專題片，回顧秦嶺違建整治始末。片中說，接到總書記的批示後，時任「陝西省委主要領導」沒有進行傳達學習，也沒有進行專題研究。6天後，中紀委公布趙正永落馬。

事件引發陝西官場震盪，多名高官被調查或降職處分。習近平上月考察秦嶺，強調「秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍」。