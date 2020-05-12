日媒：共軍8月擬南海軍演 目標奪取台灣東沙群島

大陸近期在南海動作頻頻，不過日本共同社引述消息人士的話指出，解放軍正在計劃8月在南海舉行大規模登陸演習，目標設定是台灣控制的東沙群島。

報導認為，解放軍對美軍在南海的軍事活動日益活躍感到焦躁，該演習有可能導致與美國、台灣之間的緊張加劇。

報導指出，登陸演習由負責南方8省的南部戰區實施，屆時動用登陸艦、氣墊船、直升飛機和陸戰隊，規模前所未有。

由於東沙群島位於海南島經巴士海峽前往太平洋的路線上，對解放軍進入太平洋而言，戰略地位十分很重要。去年12月入列的大陸首艘自製航艦「山東號」也布署在海南島的基地，對解放軍而言，控制東沙的必要性增強了。