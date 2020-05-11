快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

台灣團隊找出治新冠肺炎中藥方 最快8天清除體內病毒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港記者遭警暴 傳媒組織集體抗議

聯合報 / 香港特派員李春／香港即時報導
香港10日下午至11日凌晨續有示威活動，其間防暴警察拘捕200多名示威者。其間在場採訪的記者，遭遇警察粗暴對待。法新社
香港10日下午至11日凌晨續有示威活動，其間防暴警察拘捕200多名示威者。其間在場採訪的記者，遭遇警察粗暴對待。法新社

香港10日下午至11日凌晨續有示威活動，其間防暴警察大舉拘捕200多名示威者。其間在場採訪的記者，遭遇警察粗暴對待，有報社更直指香港警察對記者「行刑式襲擊」。香港新聞行政人員協會指警員粗暴對待記者，香港記者協會等七個傳媒組織也發表聯合聲明，指責警察踐踏傳媒尊嚴。

10日深夜至11日凌晨，示威者旺角集結，一度堵路及縱火，警方現場拘捕約230人，包括立法會議鄺俊宇，又向19人發出限聚令告票。 期間警方多次在街頭截查市民，包括正在採訪的記者，要求記者舉起證件，向著警方的影錄機讀出姓名、身分證號碼及所屬機構名稱，要求記者蹲下，及阻止記者拍攝。

香港明報編輯部發表聲明，指兩名記者在採訪期間已掛上記者證，並在行人路上拍攝，但仍被大批警員驅趕，要求記者蹲下，並無理地向已被包圍的記者噴射大量胡椒噴劑。其中一名記者繼續執行拍攝工作，警員把記者帶到後巷搜身和查問。及後警員放行記者時，要求記者在攝錄機前逐一講出姓名、身分證號碼和展示記者證。

明報編輯部強烈譴責警方粗暴對待記者的手法，強調記者採訪權利受到法律保障，警方必須解釋。明報職工協會也指責警方對記者行刑式施襲、侮辱式對待，深感憤怒及遺憾，強烈譴責相關警察的粗暴行徑，嚴正要求警方交代。

香港新聞行政人員協會對有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會嚴正要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

香港記者協會等七個傳媒工會發表聯合聲明，批評警方在旺角的驅散行動中，多次截查記者，強迫他們向警方錄影機讀出個人資料，又喝令蹲下及禁止拍攝，並近距離噴胡椒噴劑，認為是扼殺採訪權利，踐踏傳媒尊嚴，違反《警察通例》，要求與警務處長鄧炳強會面，及將失控的警務人員停職調查。

聲明又指，新聞工作者一直保持克制、忍耐，只為報導真相，無意與警方為敵，但包容不能變成縱容。香港記者協會主席楊健興表示極度憤怒，指出有記者被胡椒噴霧噴中但不獲准即時接受清洗，而要求記者蹲下、停止拍攝等，屬不合理及羞辱的做法，質疑警方違反警察通例中，配合傳媒採訪的內容。

香港警方說，入夜後示威者破壞社會安寧，一些暴力示威者更在多處縱火，嚴重危害公共秩序，多次警告無效後，採取驅散及拘捕行動。

周日另有兩名尖沙咀海港城採訪的學生記者，1人13歲、1人17歲，一度被警方帶走。警方回應在尖沙咀海港城帶走兩名未成年人士，指他們自稱記者，考慮到他們的安全，將他們帶回警署，無拘捕他們。

香港記者協會主席楊健興說，留意到最近中學生記者增加，認為對他們的最大保障，是做記者應做的事，例如不要做參與者的行為。記協及其他新聞工作者組織都有基本指引，例如忠於事實及道德操守等，暫時未見到要制訂基本指引給學生或中學生。

香港記協公布最新的「新聞自由指數」，香港的「新聞自由指數」評分創下歷史新低，跌幅亦是歷年最多。其中78%公眾受訪者認為，「8.31事件」中曾有警員趕走所有記者的事件，認為這對香港新聞自由構成損害。

新聞從業員中95%受訪者認為香港新聞自由的整體情況比一年前倒退，65%表示曾在採訪中曾遭到警方、不同立場人士的暴力對待。其中針對記者的警暴行為包括強光照眼、言語辱罵、刻意遮擋鏡頭、噴射胡椒噴劑及近距離投擲催淚彈等。

香港 警察

延伸閱讀

港媒組織不滿記者遭警員施暴 要求約見警務處長

「獨檢會」疑難產 香港「反送中」未解

港親中人士擬提議 在港設專責機構推動國情教育

香港母親節警民沖突 12歲學生記者被押

相關新聞

香港記者遭警暴 傳媒組織集體抗議

香港10日下午至11日凌晨續有示威活動，其間防暴警察大舉拘捕200多名示威者。其間在場採訪的記者，遭遇警察粗暴對待，有報...

教師言論遭陸生檢舉 陸委會：講學自由不容干涉

中原大學副教授招名威因在課堂提「武漢肺炎」等詞被陸生檢舉，遭校方要求在課堂道歉。陸委會指出，將協調教育部查明事實經過，採...

北京台灣會館十周年 京台交流活動500場

位在北京市的台灣會館2010年5月7日重新開張，至今已經過十年。十年來，台灣會館共舉辦500餘場與台灣相關的交流活動，也...

中共下令官媒反擊美國政客 新華社發萬字文反駁

新冠病毒疫情引發中美兩國外交激烈交鋒，中共官方新華社十日晚發布萬字長文，駁斥美國國務卿龐培歐等高官藉疫情散布針對中國的指...

「獨檢會」疑難產 香港「反送中」未解

《信報》引述政圈消息報導，近日籌備獨立檢討委員會的程序幾近完全停頓，懷疑已經胎死腹中。港府接受該報查詢時並無否認，僅稱當局正全力應對「經濟嚴重受損」，獨立檢討委員會如有進展會作出公布。

香港母親節警民沖突 12歲學生記者被押

周日（10日）母親節網上有人發起在全港多區「和你Sing」，大批市民午間響應，在香港丶九龍丶新界多個大型商場聚集，有人手持五大訴求標語並合唱「反送中」歌曲《願榮光歸香港》，同一時間大量家庭在商場內聚餐購物，場面和平。

德國之聲專訪／余文生之妻 痛訴中國政府久拖不判

余文生律師被秘密開庭審判剛滿一年，可以請您分享一下目前您所掌握到的案件最新情況嗎？

中共大量生產無人戰車服役陸軍

近日，中共人民解放軍東部戰區官方帳號發布消息，繼無人機之外，又有一款無人裝備－新型戰鬥偵察型無人作戰車輛UGV已經服役，...

港媒：民間雖熱議攻台 北京仍盼和平解決

因美軍部署印太地區的4艘航空母艦相繼染疫，近來中國民間主張武統台灣的聲浪高漲，不過香港英文報刊南華早報報導，北京仍希望和...

陸專家示警：排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

新冠肺炎疫情全球蔓延後，重整全球產業鏈話題不斷，「去中國化」更成為焦點之一。中共國家金融與發展實驗室理事長、中國社科院學...

港警母親節大鎮壓！旺角夜惡鬥，反送中周年壓力集結

香港的反送中抗爭，在2019年的一年行動後，年初至今因武漢肺炎疫情擴散入港而暫告休兵。但隨著疫病的逐漸退散，以及中國中央極其敏感的年度「兩會」即將於5月底重啟，港府、港警與港人之間的衝突，又再度重現——5月10日的母親節，甫重返生意的香港各大商場，也都湧入了港人自發抗爭「和你Sing」，但行動和平的自主快閃歌唱示威，卻再度引來港警與「速龍小隊」的武力鎮壓與捕抓。雙方打帶跑直到深夜，最終更在旺角街頭爆發激烈清場。

記者和代表被隔開 今年大陸兩會採訪受阻

中共全國兩會將於本月二十一日開幕。疫情之下延期召開的這場兩會，五千多名代表、委員齊聚京城，本身是一場政治大秀，彰顯新冠肺...

熱門新聞

中印150士兵邊境爆發肢體衝突 導致11人受傷

17架無人機飛行表演時全墜毀 競爭對手公司幹的！

陸專家示警：排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

上海迪士尼今重開 民眾早上6時到場排隊

中共大量生產無人戰車服役陸軍

武漢男網購遇溫情！賣家狂塞贈品還寫信 他讀完信哭了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。