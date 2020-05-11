香港記者遭警暴 傳媒組織集體抗議

香港10日下午至11日凌晨續有示威活動，其間防暴警察大舉拘捕200多名示威者。其間在場採訪的記者，遭遇警察粗暴對待，有報社更直指香港警察對記者「行刑式襲擊」。香港新聞行政人員協會指警員粗暴對待記者，香港記者協會等七個傳媒組織也發表聯合聲明，指責警察踐踏傳媒尊嚴。

10日深夜至11日凌晨，示威者旺角集結，一度堵路及縱火，警方現場拘捕約230人，包括立法會議鄺俊宇，又向19人發出限聚令告票。 期間警方多次在街頭截查市民，包括正在採訪的記者，要求記者舉起證件，向著警方的影錄機讀出姓名、身分證號碼及所屬機構名稱，要求記者蹲下，及阻止記者拍攝。

香港明報編輯部發表聲明，指兩名記者在採訪期間已掛上記者證，並在行人路上拍攝，但仍被大批警員驅趕，要求記者蹲下，並無理地向已被包圍的記者噴射大量胡椒噴劑。其中一名記者繼續執行拍攝工作，警員把記者帶到後巷搜身和查問。及後警員放行記者時，要求記者在攝錄機前逐一講出姓名、身分證號碼和展示記者證。

明報編輯部強烈譴責警方粗暴對待記者的手法，強調記者採訪權利受到法律保障，警方必須解釋。明報職工協會也指責警方對記者行刑式施襲、侮辱式對待，深感憤怒及遺憾，強烈譴責相關警察的粗暴行徑，嚴正要求警方交代。

香港新聞行政人員協會對有記者在旺角採訪期間，在現場遭警員粗暴對待，妨礙正常採訪，表示極度遺憾。協會嚴正要求各方尊重及保障新聞採訪自由，確保香港的核心價值不會受損。

香港記者協會等七個傳媒工會發表聯合聲明，批評警方在旺角的驅散行動中，多次截查記者，強迫他們向警方錄影機讀出個人資料，又喝令蹲下及禁止拍攝，並近距離噴胡椒噴劑，認為是扼殺採訪權利，踐踏傳媒尊嚴，違反《警察通例》，要求與警務處長鄧炳強會面，及將失控的警務人員停職調查。

聲明又指，新聞工作者一直保持克制、忍耐，只為報導真相，無意與警方為敵，但包容不能變成縱容。香港記者協會主席楊健興表示極度憤怒，指出有記者被胡椒噴霧噴中但不獲准即時接受清洗，而要求記者蹲下、停止拍攝等，屬不合理及羞辱的做法，質疑警方違反警察通例中，配合傳媒採訪的內容。

香港警方說，入夜後示威者破壞社會安寧，一些暴力示威者更在多處縱火，嚴重危害公共秩序，多次警告無效後，採取驅散及拘捕行動。

周日另有兩名尖沙咀海港城採訪的學生記者，1人13歲、1人17歲，一度被警方帶走。警方回應在尖沙咀海港城帶走兩名未成年人士，指他們自稱記者，考慮到他們的安全，將他們帶回警署，無拘捕他們。

香港記者協會主席楊健興說，留意到最近中學生記者增加，認為對他們的最大保障，是做記者應做的事，例如不要做參與者的行為。記協及其他新聞工作者組織都有基本指引，例如忠於事實及道德操守等，暫時未見到要制訂基本指引給學生或中學生。

香港記協公布最新的「新聞自由指數」，香港的「新聞自由指數」評分創下歷史新低，跌幅亦是歷年最多。其中78%公眾受訪者認為，「8.31事件」中曾有警員趕走所有記者的事件，認為這對香港新聞自由構成損害。

新聞從業員中95%受訪者認為香港新聞自由的整體情況比一年前倒退，65%表示曾在採訪中曾遭到警方、不同立場人士的暴力對待。其中針對記者的警暴行為包括強光照眼、言語辱罵、刻意遮擋鏡頭、噴射胡椒噴劑及近距離投擲催淚彈等。