北京台灣會館十周年 京台交流活動500場

位在北京市的台灣會館2010年5月7日重新開張，至今已經過十年。十年來，台灣會館共舉辦500餘場與台灣相關的交流活動，也接待了兩岸各界訪客近10萬人次。

北京的台灣會館有其豐厚的歷史淵源。清康熙26年(1687)開始，陸續有台灣士子渡海到福州參加鄉試、到京城參加會試。1890年前後，為方便台灣舉人進京趕考，台灣官員和在京台灣鄉紳購建會館。1905年科舉制度廢止後，台灣會館逐漸成為台灣人在北京聚會、落腳的場所。台灣會館也見證了歷史滄桑。

北京市台聯指出，台灣會館2009年開始修復擴建工作，從最初540平方公尺的兩進四合院，擴建為3800平方公尺的地上、地下兩層建築。在古樸的北京四合院中加入騎樓、拱牆、琉璃飾品等閩台特色元素，融合了京台兩地的建築文化。

台灣會館十年前重新開張。北京市台聯籌組了北京市台胞交流服務中心，負責管理台灣會館。會館分為京台交流展示區、貴賓接待區、多功能會展區和民俗文化體驗區四個區域。

十年來，會館共舉辦500餘場交流活動，接待兩岸訪客近10萬人次。會館舉辦文化交流、各式展覽、學術論壇、台胞聚會。不過因新冠肺炎疫情影響，今年以來許多活動暫緩。

2017年9月1日北京市台辦授牌台灣會館「北京市對台交流基地」；2018年12月28日中共中央台辦、國台辦批准北京台灣會館設立「海峽兩岸交流基地」。