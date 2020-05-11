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「獨檢會」疑難產 香港「反送中」未解

德國之聲 / 德國之聲

《信報》引述政圈消息報導，近日籌備獨立檢討委員會的程序幾近完全停頓，懷疑已經胎死腹中。港府接受該報查詢時並無否認，僅稱當局正全力應對「經濟嚴重受損」，獨立檢討委員會如有進展會作出公布。

報導引述公民黨立法會議員楊岳橋批評，事件反映港府自欺欺人，無意正視整場運動背後的政治問題。他又質疑，如港府是為了9月立法會選舉而冷處理，不相信能夠減輕社會累積多月的怒火，「避到一時避不到一輩子」。

有香港網民批評港府藉口牽強，「整個政府人那麼多，就分不到身去獨立調查」，質疑是否為了包庇涉事者。也有人表示不意外丶本來就沒有期望，並指「反正市民不需要檢討會」。

「五大訴求」之一

港府此前已曾用「抗疫牌」拖延。今年1月，港府表示籌備工作大致完成，將於2月公布成員人選，但至3月沒有下文。在港媒連番追問下，林鄭月娥回應稱港府「全副心機都放在對抗疫情」，短期內不會再有相關回應。當時有學者分析，反修例風波從未解決，市民因疫情才不上街，但疫情過去會「一次過跟政府算帳」。

成立具法定權力的「獨立調查委員會」，是「反送中」運動「五大訴求」之一，調查焦點是警方是否有濫權、濫暴。此項訴求獲香港八成民意支持，但特首林鄭月娥一直拒絕。

至去年11月底，民主派在區議會選舉中海嘯式大勝後，林鄭月娥在輿論壓力下承諾成立無調查權的「獨立檢討委員會」，探討運動成因和社會深層次矛盾。

民主派陣營當時批評是魚目混珠，因獨立檢討委員會研究範圍不包括警暴問題，也沒有法定權力傳召證人，難以查出真相。建制派則認為成立檢討委員會，有助為社會事件降溫。

本文章由德國之聲授權提供】

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