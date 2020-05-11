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中共下令官媒反擊美國政客 新華社發萬字文反駁

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
新華社官網萬字長文稱，中國大陸數據透明，經得起歷史檢驗。圖為武漢亞心總醫院的醫療人員在護理患者。（大公網）
新華社官網萬字長文稱，中國大陸數據透明，經得起歷史檢驗。圖為武漢亞心總醫院的醫療人員在護理患者。（大公網）

新冠病毒疫情引發中美兩國外交激烈交鋒，中共官方新華社十日晚發布萬字長文，駁斥美國國務卿龐培歐等高官藉疫情散布針對中國的指控。文章稱近期美國一些政客和傳媒為轉移國內應對疫情不力，「甩鍋」中國，編造各種謊言；並列出包括「新冠肺炎病毒是『中國病毒』」、「武漢是病毒源頭」等24個論點作反駁。

消息人士稱，自五月初，大陸官方新華社、人民日報、中央廣電總台等不斷針對美國的指控做反駁。消息人士稱，中共中宣部下達指示，各中央傳媒，要針對美國政客的「甩鍋」全力反擊，基本要求每天一篇。指示還要求，批判的評論中，要強調只針對美國「政客」，不要攻擊美國民眾、防疫人員和正在為疫情所苦其他地方官員。

新華社官網萬字長文稱，中國大陸數據透明，經得起歷史檢驗。這篇長文裡，針對美國政客和媒體對中國言論，該萬字長文對24個論點逐一反駁，如「新冠肺炎病毒是『中國病毒』或『武漢病毒』」，文章指是「世衛組織規定病毒命名不得與特定國家、地方相聯繫」；針對新冠病毒是武漢病毒研究所製造及意外泄漏的說法，文章稱，所有現有證據表明，新冠病毒非人為製造；也沒證據證明武漢病毒研究所P4實驗室發生病源泄露或感染事故。文章又稱，蝙蝠從來不是中國人食材，「在疫情初期發現病毒聚集傳播的武漢華南海鮮市場不售賣蝙蝠」。

此外，針對「中國一開始試圖掩蓋疫情，延誤對外發布時機，導致疫情擴散蔓延」，官方指事實是「新冠肺炎疫情是未知病毒對人類發起的突然襲擊，對其了解和掌握需要一個過程。中國本著公開、透明、負責任態度，第一時間對外發布了信息」。

至於「中國數據不透明，確診和病亡人數偏少，真實數字至少多出50倍」的說法，文章認為，中方數據完全公開透明，經得起歷史檢驗。

疫情 新冠肺炎 武漢

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