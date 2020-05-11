香港母親節警民沖突 12歲學生記者被押

周日（10日）母親節網上有人發起在全港多區「和你Sing」，大批市民午間響應，在香港丶九龍丶新界多個大型商場聚集，有人手持五大訴求標語並合唱「反送中」歌曲《願榮光歸香港》，同一時間大量家庭在商場內聚餐購物，場面和平。

綜合港媒報導，警方重兵布防，防暴警下午進入多個商場驅散人群，以違反防疫「限聚令」為名發出告票。該條例有效期至5月21日，條例規定不得在公眾地方進行多於8人的聚集，違者可被罰款2000港元。

居民批警方濫用「限聚令」

在港島太古城中心，有至少4名市民接獲警方「限聚令」告票，但據《星島日報》報導其中3人為一家人，當時逛街慶祝母親節，另一人是居住在當區多年的居民，當時沒有唱歌或喊口號，剛進入商場就被票控，他們直言不滿警方做法。

而在旺角新世紀廣場，有人從高層投下水壺等雜物，防暴警向高處發射胡椒球彈，場面混亂，家長要帶同幼童走避。《明報》報導，警方其後截查人群，在其中一人身上搜出電油丶毛巾及打火機，懷疑用作制造汽油彈，當場拘捕該人。

學生記者：母親節快樂，對不起！

網媒《立場新聞》和《成報》報導，在尖沙咀海港城，一名身穿反光背心的12歲學生記者被防暴警包圍，他表明記者身份後遭警員喝斥「童工」丶「非法暴徒」並嘲笑其身高，之後與另一名同行的16歲女學生記者被押走，據悉期間他們受驚多次落淚，有社工曾要求陪同2人到警署但不獲理會。

該名12歲學生記者陸同學晚上在母親陪同下離開警署，陸太太表示同意兒子外出采訪，認為是成長階段，可學習學習面對大場面。但引述警方告誡，若兒子再出現於示威現場便會控告她疏忽照顧兒童。陸同學受訪時則表示自己就讀中一，因為十分尊重記者而加入學生媒體，這是第二次出外采訪，對於要媽媽擔心，他落淚道：「母親節快樂，對不起！」

警方稱，當時時以保護未成年人士的安全為由，帶走2名學生記者回警署，沒有拘捕。學生記者所屬的《深學媒體》則發聲明指，內部所有記者都是中學生及大專生，被帶走的2人是義務采訪，不受勞工條例規管，不符合非法勞工之指控，並質疑警方嚴重影響新聞自由。

記者休克議員被捕

入夜後，群眾轉到旺角街頭聚集，警方指在場人士違反「限聚令」並帶走多人。沖突持續至深夜，有人堵路及縱火，其後有示威者向警員擲物，防暴警沖前制服多人。

期間，警方多次噴射胡椒噴霧並推撞在場記者，包抄後逼記者蹲下，然後再向一眾蹲在地上的記者噴射及呼喝不准拍攝，《明報》指有記者形容劑量之多有如「洗澡」，多人不適倒地。《蘋果日報》一名女攝記者采訪期間被警員強行掐脖約20秒，一度休克需送院。

香港記者協會主席楊健興對於警方無理截查、暴力對待和語言羞辱記者，表示極度憤怒，又批評警員要求記者舉起證件，向警方的錄影機讀出姓名、身份證號碼和所屬傳媒機構才獲放行，他質疑警方違反警察通例中配合傳媒采訪的守則，記協已向警方反映事件。

同一晚，民主黨立法會議員鄺俊宇在旺角沖突現場，曾舉起揚聲器與警方理論，其後疑被警員推跌及包圍，一名警員以膝蓋壓著其脖子在地制服，鄺俊宇狀甚痛苦，涉「公眾地方行為不檢」罪名被帶到警署，至凌晨在防暴警押解下送院治理。

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