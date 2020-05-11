中共大量生產無人戰車服役陸軍

近日，中共人民解放軍東部戰區官方帳號發布消息，繼無人機之外，又有一款無人裝備－新型戰鬥偵察型無人作戰車輛UGV已經服役，據報導，UGV目前已經裝備至中共陸軍部隊。這也是官方首次正式對外披露，證實中國無人作戰車輛列裝部隊服役。

據每日頭條引述《詹氏防務周刊》報導，這次中共解放軍官媒報導已經加入解放軍服役的無人作戰車輛，其實已經多次公開亮相過了。它就是中國北方工業公司研製的銳爪1型戰鬥偵察型小型無人戰車。

銳爪1型無人戰車可以在戰場上為班級或排級單位執行近距離偵察、探測和監視任務。也可根據任務需求靈活換裝武器，如果執行火力支援任務，可以將7.62毫米班用機槍搭載到平台上。除此之外還可以裝載短程光電載荷、機器視覺和照明組件以及新設計的遙控武器站。

中國的白菜化生產能力是毋庸置疑的，目前中共解放軍官方並未向外透露銳爪1具體的服役時間，也沒有公開裝備的數量，也沒有具體公布究竟是哪一支部隊，裝備了這種無人戰車的作戰部隊，隨著這型無人戰車的批量服役，可能會改變未來陸軍的作戰方式。

相對比傳統的有人車輛載具，無人作戰車輛相具備更大的安全性，可以最大程度上減少人員的損失，在一些不適合人員作戰的偏遠地形複雜地區，無人作戰車輛就可以發揮出它的優勢。