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記者和代表被隔開 今年大陸兩會採訪受阻

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
今年中共全國兩會採閉環式管理，把記者和委員代表完全隔開，四場公開記者會也全程採用視訊會議方式進行。（新華社資料照片）
今年中共全國兩會採閉環式管理，把記者和委員代表完全隔開，四場公開記者會也全程採用視訊會議方式進行。（新華社資料照片）

中共全國兩會將於本月二十一日開幕。疫情之下延期召開的這場兩會，五千多名代表、委員齊聚京城，本身是一場政治大秀，彰顯新冠肺炎疫情在大陸得到根本控制，反擊美國的種種汙名化，並且藉此鼓舞士氣，凝聚共識。但卻只有三家官媒記者獲「放行」，而且和代表委員們全程零接觸。

據星島網，疫情在全球大流行，外防移入壓力持續，大陸國內反彈風險始終存在，兩會公共衞生安全不可掉以輕心。這次兩會會期大幅縮短，總共只有七天，還將大減記者數目。大陸微信公眾號「傳媒茶話會」早前披露，一省可能只得十個名額，而且取消面對面採訪，改為網路訪談。會場將實行「全程封閉式」管理，記者和代表將全部隔離，專車接送。

「傳媒茶話會」昨天進一步披露，只有中共官方《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台三家中央媒體的記者獲准進入人民大會堂，且嚴控面對面採訪。兩會新聞中心雖然開放，但記者只能在那通過視訊形式了解會議相關內容。

相比往年的十幾場新聞發布會，今年暫定只安排四場：全國人大會議新聞發布會、全國政協會議新聞發布會、中共外長記者會以及中共總理記者會。發布會以視訊會議形式進行，媒體主要通過直播內容尋找報導素材。目前沒有安排代表團開放日，記者與代表委員幾乎零接觸。

境外記者即使去了，也無訪可採。境外記者不僅進不了大會堂，相信連天安門廣場都去不了，無法發揮擅長的堵訪攔截戰。

據悉，大會仍然會邀請外國駐北京使節列席旁聽，但旁聽的使節在會議召開的前一晚必須入住釣魚台國賓館或釣魚台大酒店，並接受核酸檢測，食宿和檢測費用由中方承擔。會議當日，在確認核酸檢測結果呈陰性後，使節方可乘坐大會安排的車輛前往大會堂。

中共 疫情 記者會

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