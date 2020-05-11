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美國之音：陸異議人士杜導斌疑遭軟禁

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
湖北著名的異議人士、網路作家杜導斌。（大紀元）
湖北著名的異議人士、網路作家杜導斌。（大紀元）

美國之音引述知情者報導，中國大陸異議人士杜導斌在湖北應城市家中遭地方當局派人軟禁和死亡威脅。知情者在微信朋友圈發消息稱，杜導斌的遭遇與在湖北疫情期間堅持發聲有關。消息稱，這是當局在疫情緩和後對杜導斌的報復。

據報導，5月9日一名了解杜導斌目前處境的網友通過社交媒體披露，杜已被湖北應城市當局非法軟禁在家10天，維穩人員稱要把他關到死，其家中陽台裝了鐵絲網，無法與外界正常聯繫。該網友稱，杜的遭遇與他在疫情期間堅持發聲有關。

武漢疫情爆發早期，杜導斌與大陸敢言知識分子發文，力挺北京清華大學法學教授許章潤批評當局文章，稱許章潤「不懼淫威，疾言時弊，指明國是，方是真男兒」。4月中旬，他在微信發文評論中共當局處理疫情的方式，呼籲主政者公開透明，接受批評意見。

據另一知情者披露，杜導斌4月28日向其工作單位、隸屬市文體局的應城市圖書館請辭惟未獲准，並再次被不明身分者從湖北京山市家中帶到應城軟禁。消息說，看守他的3個人住杜家中，杜導斌被軟禁後「主要任務是寫檢討」。

杜導斌現年56歲，曾是湖北地方政府工作人員。2000年起在網上發表多篇文章表達政見，2004年被孝感市中級法院以「煽動顛覆國家政權罪」判監3年。

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