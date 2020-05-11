林鄭月娥：粵港澳擬放寬入境檢疫規定
香港行政長官林鄭月娥透露，中國大陸廣東省以及香港、澳門當局正磋商本月內放寬入境檢疫規定；目前三地都對入境者實施隔離檢疫14天的措施。
香港大公報今天刊登了對林鄭月娥的專訪，她在訪問中透露了以上訊息。
林鄭月娥說，粵港澳三地正進行磋商，期望這個月內能夠制定一套計畫，允許三地居民豁免檢疫往返三地。
她說，三地正在構想的豁免方案，一種是符合特定目的跨境人士；一種是跨境人士做過核酸檢測，證明自己沒有感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。
武漢肺炎疫情爆發後，粵港澳三地先後對入境者實施強制隔離檢疫14天的臨時措施。
香港當局早前宣布相關措施延長至6月7日，但跨境學童及符合特定條件的商務人員獲得豁免。此前，跨境貨車司機一直獲得豁免。
到昨天為止，香港的確診個案維持在1047例，已連續21天沒有本土病例。
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