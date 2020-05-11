大陸布署兩會防疫工作 四場記者會視訊方式舉行

北京即將進入「全國兩會時間」。大陸官媒報導，目前僅知有3家官媒獲准進入人民大會堂，且嚴控面對面採訪。記者會暫縮減至4場，包括人大和政協記者會、大陸外交部長記者會及大陸國務院總理記者會。全部由視訊會議進行，記者將完全和委員代表隔開，無法面對面採訪。

據香港明報，全國人大代表將親自進京開會，包括江蘇、黑龍江、 青海、貴州等地已開始安排代表入京，要求密切配合疫情防控確保不出任何問題。北京亦啟動部署全國兩會保障，確保代表駐地安全。

全國兩會將於下周（廿一日）召開，官方仍未通報有關傳媒採訪的安排。大陸行業報協會微信公號「傳媒茶話會」早前援引消息稱，為確保大會防疫安全，參與今年兩會報道的記者名額會大幅減少，採訪亦將主要採用視訊、電話等方式，包括記者會和「委員通道」都會透過視訊會議舉行。

「傳媒茶話會」昨再報導，目前僅知《人民日報》、新華社、中央廣播電視總台3家官媒記者獲准進入人民大會堂，嚴控面對面採訪。

由於會期壓縮，相對於往年的10幾場記者會，今年兩會的記者會也將減少，目前暫定安排4場，包括人大和政協記者會、外交部部長記者會以及標誌兩會圓滿閉幕的總理記者會，發布會以視訊會議形式舉行。

對於早前外界對會議形式的猜測，《北京青年報》旗下微信公眾號「政知道」報導，據目前情况來看，人大代表需進京赴會，黑龍江、青海、貴州等多個省份已為兩會做準備。黑龍江省委書記張慶偉上周二（5日）主持召開省委常委會會議暨省應對疫情工作領導小組會議，其間提到，要「把疫情防控要求全面融入代表委員在哈集中報到、召開組團會議、在京參會、抵京離京等工作全過程各方面，做到所有參會人員全覆蓋。」

香港區全國人大代表團團長馬逢國日前也向港媒透露，港區人大將於下周二（19日）集體前往深圳接受新冠病毒核酸檢測，通過後，翌日再乘坐飛機到北京。青海和貴州的省人大常委會分別於6日舉行會議，籌備代表團工作，同時提到要密切配合疫情防控，確保大會「不出任何問題」。江蘇、江西等地全國人代則分別赴基層一線調研疫情防控和復工復產情况，為兩會做履職準備。

另外，大陸今年最後舉行的一個省級兩會已於近日開幕。據澎湃新聞等報導，雲南省第十三屆人大三次會議和政協第十二屆委員會三次會議分別於昨天和9日召開，會期均壓縮至3天，人大的列席人員由原定的291人減為57人。政協會議則開通網路議政等形式，對不能參加會議的委員履職作了安排。這些因應防控形勢的特殊安排，或能為全國兩會參考。

北京市內各區也已開始部署全國兩會的服務保障工作。據《新京報》報導，代表委員駐地所在的朝陽區，要求全面整治代表委員駐地周邊安全、環境、交通等情况。朝陽、東城、豐台等多個區均要求加強社會面管控，全面排查隱患、化解矛盾糾紛。