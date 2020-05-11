聽新聞
test
0:00 / 0:00
A股高開 滬指重上2900點
中國大陸股市十一日開市上升，上證指數高開6點，收復2900點關口。
據香港信報財經網，上證指數開市報2901點，升6點或0.22%；現報2905點，升10點或0.36%。
深成指開市報11053點，升52點或0.47%；現報11080點，升79點或0.72%。
滬深300指數開市報3974點，升11點或0.28%；創業板指數開市報2137點，升12點或0.6%。
各板塊普遍向好，半新股漲逾4%；水泥、煤炭、化工、房地產、電力、金融、鋼鐵、石油股靠穩；有色金屬股偏軟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言