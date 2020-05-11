A股高開 滬指重上2900點

香港的反送中抗爭，在2019年的一年行動後，年初至今因武漢肺炎疫情擴散入港而暫告休兵。但隨著疫病的逐漸退散，以及中國中央極其敏感的年度「兩會」即將於5月底重啟，港府、港警與港人之間的衝突，又再度重現——5月10日的母親節，甫重返生意的香港各大商場，也都湧入了港人自發抗爭「和你Sing」，但行動和平的自主快閃歌唱示威，卻再度引來港警與「速龍小隊」的武力鎮壓與捕抓。雙方打帶跑直到深夜，最終更在旺角街頭爆發激烈清場。

2020-05-11 11:55