中印150士兵邊境爆發肢體衝突 導致11人受傷

根據印度媒體報導，中國和印度的邊界再爆衝突，兩國軍人上周六（9日）在錫金邦北部的中印邊境，互相毆打，事件造成4名印度士兵及7名中國士兵受傷。

據《印度時報》十日引述軍方官員消息指，事發在九日，印度士兵在錫金邦北部的Naku La地區中印邊境巡邏時，遇上中方士兵，突然爆發激烈集體毆鬥，互相拳打腳踢，造成7名中國士兵及4名印度士兵受傷。報導又指，事件已在地方層面上解決。有前軍官透露，Naku La傳統上不會引起衝突。

其實，早於2017年8月兩軍已經於拉達克地區班公湖附近互相擲石攻擊，造成雙方多名人員受傷，半小時後退回各自據點。

同年中印雙方也曾在洞朗地區對峙73日，最後雙方同意撤退，令兩國關係緩和。