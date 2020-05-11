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政策、設施到位 台農扎根四川

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
台灣農業專家詹富翔（右）9日在四川自貢，與貢井區四月陽光家庭農場負責人鍾玉淋交流種植技術。 中新社
台灣農業專家詹富翔（右）9日在四川自貢，與貢井區四月陽光家庭農場負責人鍾玉淋交流種植技術。 中新社

在四川眉山森田藍莓園，已有成熟的藍莓長出枝頭。走在田埂上，台灣農業專家詹富翔仔細聆聽園區總經理丁如良介紹藍莓種植情況。「從土壤改良，到標準化種植，再到運用互聯網工具打開市場產生效益，用產業鏈思維做藍莓，這一點很了不起。」詹富翔評價道。

中新社報導，5月6日至9日，四川台資農業企業家以及在四川從事台灣青創服務的台商前往眉山、宜賓、瀘州、自貢，開展「台資農業企業家專家服務基層面對面」活動，在四川和台灣之間架起現代農業的橋梁。

從事葡萄種植、加工和銷售的四川果怡農業科技有限公司，十分重視人才儲備年輕化。「一個園區配備3名大學生，他們的專業背景五花八門，有機械、栽培、食品安全、營銷等，這有利於集思廣益，促進問題有效解決。」該公司副總經理張坤表示。

作為本次活動的講座授課嘉賓，詹富翔在講座中詳細闡述自己在「酵素新農法」領域的理論與實踐經驗，從「酵素新農法」的微生物發酵工藝、營養劑製作方法到種植流程、技術操作模式，詹富翔分享自己的「種田經」。

隨著中國大陸相關政策落地和基礎設施逐步完備，台資農業企業家對投資四川的信心不減。

成都中延榕珍菌業有限公司董事長助理徐健哲表示，公司今年計畫在成都啟動二期項目，將以親近動植物為主題，面向中小學生打造可以近距離觀察動物和瞭解菌菇生長的科普樂園。「我們鼓勵小朋友親近大自然，在四川，有內容的項目不怕沒有遊客」。

成都吉食道食品有限公司董事長林琳此行計畫之一，是考察潛在的竹笋原料和加工基地。「在未來，宜賓將會是一個竹笋大量出產的地方，我們公司也會更多扎根在這裡」。

四川杉立農業開發有限公司董事長王衫桂心裡有一張宏偉藍圖：3至5年內完成黃花種植面積5萬畝，實現總產值達7億元人民幣，帶動1萬8千人就業。「我的黃花純天然，不打農藥，在海外市場供不應求；更重要的是，黃花一年12個月都能種」。

亞台青（成都）海峽青年創業園董事總經理郭弘揚表示，由於大陸是全球農業最主要的消費市場，我們來到川南，希望獲得更多的資源和信息，引領「台灣青農」扎根四川。

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