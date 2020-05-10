中國官媒引林肯名言發「萬字文」 逐條反駁美24謊言
美國近期多次指責中國政府隱瞞疫情，美國總統川普及國務卿龐培歐也公開表示，新冠病毒是從武漢實驗室流出。對此，中國官媒新華社推出「美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相」的1萬6000字長文，逐條批駁相關24條謊言。
綜合媒體報導，除了川普及龐培歐，美國媒體及民間團體對中國也多有指責，還有團體主張向中國索賠。
新華社在1萬6000字的長文中也逐條批駁美國政府、政黨、媒體對中國的批評，如中國是否隱瞞疫情、有無散播假消息、有無控制世界衛生組織、阻止台灣加入世衛組織是否危害台灣人健康等。
文章稱，近期美國一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造各種匪夷所思的謊言。但是正如林肯所說：「你可以在所有的時間欺騙一部分人，也可以在一段時間欺騙所有的人，但你不可能在所有的時間欺騙所有的人。」
文章指出，武漢首先報告疫情不等於就是病毒源頭，新冠病毒源頭尚未確定。病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，要以科學為依據，由科學家和醫學專家去研究。
此外，對於中國為隱瞞疫情信息而逮捕「吹哨人」李文亮醫師的說法，文章說，李文亮醫師不是「吹哨人」，也沒有被逮捕，並指李文亮不是所謂「反體制人物」。
網友看到新華社的長文表示，「引用林肯的話，很巧妙、」「新華社憤怒了，應該翻譯成英文，讓全世界都知道。」
另據本報系聯合報導，中國外交部發言人華春瑩9日在推特發了簡短有力的一句話：「中國不會成為伊拉克」（China won‘t be Iraq）。配圖是美國有線電視新聞網（CNN）5日的報導截圖，當時節目正在討論美國總統川普和政府不遺餘力硬找所謂的「證據」，甚至施壓美國情報機構得出相關結論，以支持「實驗室洩露新冠病毒」的陰謀論。
觀察者網報導，美國時事評論家扎卡里亞受訪時直言：「這讓我想起了伊拉克戰爭的開端，現在你能看到白宮和國務院的某些官員在迫使和施壓情報機構得出一個結論，而情報機關明顯還沒準備好或永遠都不會得出這樣的結論。」
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