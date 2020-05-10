中國官媒引林肯名言發「萬字文」 逐條反駁美24謊言

美國近期多次指責中國政府隱瞞疫情，美國總統川普及國務卿龐培歐也公開表示，新冠病毒是從武漢實驗室流出。對此，中國官媒新華社推出「美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相」的1萬6000字長文，逐條批駁相關24條謊言。

綜合媒體報導，除了川普及龐培歐，美國媒體及民間團體對中國也多有指責，還有團體主張向中國索賠。

新華社在1萬6000字的長文中也逐條批駁美國政府、政黨、媒體對中國的批評，如中國是否隱瞞疫情、有無散播假消息、有無控制世界衛生組織、阻止台灣加入世衛組織是否危害台灣人健康等。

文章稱，近期美國一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造各種匪夷所思的謊言。但是正如林肯所說：「你可以在所有的時間欺騙一部分人，也可以在一段時間欺騙所有的人，但你不可能在所有的時間欺騙所有的人。」

文章指出，武漢首先報告疫情不等於就是病毒源頭，新冠病毒源頭尚未確定。病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，要以科學為依據，由科學家和醫學專家去研究。

此外，對於中國為隱瞞疫情信息而逮捕「吹哨人」李文亮醫師的說法，文章說，李文亮醫師不是「吹哨人」，也沒有被逮捕，並指李文亮不是所謂「反體制人物」。

網友看到新華社的長文表示，「引用林肯的話，很巧妙、」「新華社憤怒了，應該翻譯成英文，讓全世界都知道。」

另據本報系聯合報導，中國外交部發言人華春瑩9日在推特發了簡短有力的一句話：「中國不會成為伊拉克」（China won‘t be Iraq）。配圖是美國有線電視新聞網（CNN）5日的報導截圖，當時節目正在討論美國總統川普和政府不遺餘力硬找所謂的「證據」，甚至施壓美國情報機構得出相關結論，以支持「實驗室洩露新冠病毒」的陰謀論。