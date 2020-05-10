林鄭收「神祕」母親節禮物 引虛驚

母親節到，身為兩子之母的特首林鄭月娥亦提前收到母親節禮物，意外差點惹來炸彈包裹驚魂！

文匯報報導，林鄭昨天晚在facebook發帖笑說，由於家人為保持神秘，並無預先告訴她或禮賓府的同事，因此負責保安的警員對這件「大型包裹」很有戒心，特別是警務處處長近日收到有爆炸裝置的郵件，過去一年禮賓府亦先後五次收到包裹放了炸彈的虛報，「幸而林兆波及時通知他們，才沒有勞師動眾。」

香港01報導，林鄭的兩名兒子林節思及林約希現時都不在港，她說，這份禮物也頗有心思，是一個公事包，亦是和她每天用的公事包同一牌子、同一型號，只是顏色不同。「雖然橙色不是我的至愛，但至親的心意才是最重要」，並祝各位媽媽有個溫馨愉快的母親節。

她說，現在使用的公事包是數年前到英國出席兒子畢業禮後買的，可能丈夫和兒子見到這公事包已舊，就給她換個新的。