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港網民舉行「和你唱」活動 港警斥：破壞母親節氣氛

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
香港反送中運動仍零星上演。圖／取自路透社
香港反送中運動仍零星上演。圖／取自路透社

香港網民今日晚間發起在鑽石山荷里活廣場和大埔超級城舉行「和你唱」活動。港警出動防暴警驅散，並在社交媒體發文，譴責網民煽動他人在母親節到各商場，擾亂社會安寧。

香港反送中運動仍零星舉行，今日晚間七點，開始有人群進入商場高呼口號，有人展示印有「光復香港，時代革命」旗幟，也有人在身上掛上標語遊走。

一批防暴警則入內商場驅散，並拉起封鎖線，並對路人進行截查。警方稍後在社交媒體發文，指出在母親節期間，「不法分子竟然利用不同藉口煽動他人爲非作歹，破壞節日氣氛及危害公衆安全，令人氣憤。」

港警強調，根據香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，於5月8日至本月21日期間，不得在任何公眾地方進行多於8人的群組聚集。任何人士參與或組織受禁群組聚集均屬違法，並呼籲香港市民切勿以身試法，警方一定會果斷執法。

香港 社交 母親節

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