國台辦：絕不為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間

中共國台辦發言人馬曉光8日指出，統一是中華民族偉大復興的必然要求，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興國家統一、民族復興也是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。他表示大陸將繼續同台灣各黨派、團體在「九二共識」基礎上對話溝通。

針對近日台灣有人士稱，大陸為民族復興，不但不會收復臺灣，還會容忍臺灣「獨立」或「準獨立」。

馬曉光應詢表示，大陸堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持一個中國原則，繼續團結廣大臺灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一行程。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，是兩岸關係發展不可動搖的政治基礎。

兩岸關係和平發展建立在堅持「九二共識」的共同政治基礎之上，一切反對「台獨」、贊成兩岸關係和平發展的島內政黨、團體和人士，都應倍加珍惜。大陸將繼續同台灣各黨派、團體和人士在堅持「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，就兩岸關係和民族未來開展對話溝通。

馬曉光表示，在中華民族走向偉大復興的行程中，願為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。反對和遏制「台獨」，為的是維護台海和平穩定，維護兩岸同胞共同利益，維護兩岸和平統一的前景。大陸有堅定的意志、充分的信心、足够的能力挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，絕不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。