港網民發起「和你Lunch」浸大編委會記者被捕

香港網民今日下午發起中環IFC商場「和你Lunch」活動，一批人在商場據擊。港警之後進入商場驅散港民，並一度在場噴胡椒噴劑，現場香港東區區議員曾健成被警方以違反「限聚令」票控，一名浸大編委會記者則被警方拘捕。

據港媒星島日報報導，香港反送中示威零星舉行，今日下午近一點，一批人在IFC商場據擊，他們高呼口號，唱反送中歌曲，之後一批港警入內，截查多人。

香港浸會大學學生會編輯委員會其後在網上發文表示，據現場記者引述指，該會一名記者於IFC商場拍攝於對面電梯的另一名警長，被對方指責。該會的記者被警員搜身，並被大量警察包圍及阻擋記者拍攝。

文章接著說，該會記者被斥行為不檢並被壓至地上，一度稱被「打到我流鼻血」，以及帶至防煙門後進行搜查。據了解，該名記者被警方以公眾行為不檢罪名拘捕，已被鎖上手銬及帶上警車。

一名在現場女子被警方指違反禁聚令遭截查，但該名女子解釋，他是在商場內購物，對港警的票控不解，警方回應部會與他辯論，並將對他發出告票。