環球時報總編指核彈頭數量應到千枚 陸外交部：他有言論自由

針對環球時報總編輯胡錫進表示，大陸需要在較短時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，包含至少要有100枚東風41戰略導彈；對此大陸外交部發言人華春瑩指出，這應當去詢問胡錫進，因為在大陸也有言論自由。

大陸外交部今日舉行的例行記者會上，有媒體詢問對胡錫進言論的看法，華春瑩要記者去問胡錫進，「你提到胡總編的一些觀點，我覺得你要問的話應該去問他，因為在中國也有言論自由」。

華春瑩接著說，「其實你可以向環球時報提出申請，去跟胡錫進老總好好地交流，正好也聽聽他對當前一些國際問題的觀點。」

至於美國總統川普7日跟俄羅斯總統普京通話時再次提出，大陸應該加入美俄的軍控協議一事，華春瑩指出，在核武方面，那些大國應該負有優先的責任和義務來消減戰略核武器。陸方一直是奉行不首先使用核武器這樣的政策，「我們的有關政策是非常有限度、有節制的，也是非常負責任的」。