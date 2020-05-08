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抗疫被裁風波 咸陽40醫護復職、院長免職

世界日報 / 中國新聞組／北京8日電

陝西咸陽市數十名支援湖北抗疫的醫護人員返鄉後，卻被咸陽市婦幼保健院以「人才優化」為由裁掉40多人，網友怒批院方「過河拆橋」。輿論發酵後，咸陽市衛健委介入調查，昨日責成婦幼保健院對聘用人員調整決定予以撤銷，負有領導責任的市婦幼保健院院長王美玲遭免職。

綜合媒體報導，陝西省咸陽市婦幼保健院，4月底有40多名醫護人員被醫院以「人才優化」的名義裁掉。事件發酵後，5月3日上午，咸陽市婦幼保健院多名被裁醫護人員陸續接到咸陽市衛健委人事科工作人員電話通知，讓他們接受調查組談話。

其中一位被約談護士羅清（化名）表示，談話結果「出乎意料」。與她進行談話的，是兩位衛健委調查組工作人員，採取一問一答形式。談完以後，醫院人事科打電話通知40位醫護人員回去上班。

澎湃新聞報導，日前有網友反映稱，咸陽市婦幼保健院通過一次考試，實行末位淘汰，一次性裁掉40多人，其中有26名護士，被裁掉的醫護人員中大多數都曾在抗疫一線。而被裁的醫護人員均稱沒有看到相關文件，她們都是在參加了一次考試後，被選定為「優化對象」，進而被要求「自願辭職」。當詢問醫院的護理部和人事科時，對方也未出示「人才優化」相關文件，只是口頭通知。

咸陽市婦幼保健院官方微信公眾號曾於5月1日發布聲明，指控媒體報導不實，惡意借疫情予以擴大炒作，「嚴正要求對刊載不實報導與轉載的媒體刪除該不實報導。否則，我們將追究其法律責」。

醫護人員

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