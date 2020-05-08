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取消面對面採訪…今年兩會 看不到熱鬧「部長通道」

世界日報 / 特派記者賴錦宏／北京8日電
今年中共兩會取消面對面採訪無現場記者會。 中新社
今年中共兩會取消面對面採訪無現場記者會。 中新社

中國全國兩會時間已定，在常態化疫情防控的要求下，相比往年，今年兩會報導出現巨大變化。會期縮短、記者大幅減少、取消面對面採訪（只能通過網路採訪）、記者和委員間完全隔離，外地記者進北京前必須做好核酸檢測並且隔離14天。

根據中國行業報協會「廣電獨家」微信公眾號，首先，是會期壓縮，由往年的15天，減少為10天。其次，是參會記者名額大幅縮減。往年參與兩會報導的記者名額在3000人左右，今年可能僅有幾百名。

某中國央媒一把手透露，除了人民日報、新華社、中央廣播電視總台，其他媒體名額少。

另一中國央媒地方站記者透露，地方媒體參會記者大幅縮減，一個省控制在10人以內。

一位中國省級黨報高層則透露，其所在報社有正式上會名額，但相比往年也少了很多，「聽說只有正式會議記者證的才能去」。另外兩家行業類媒體記者則透露，行業類媒體上會記者人數暫時沒有變化。

採訪方式也全部改變。取消面對面採訪，通過網路採訪。據悉，多位權威人士透露，今年兩會報導主要採訪管道是視訊、電話採訪，包括記者會和委員通道都是通過視訊會議舉行，現場沒有記者。

媒體記者和委員之間完全隔離，實行全程閉環式管理。據瞭解，今年兩會將實行全程封閉式管理，記者和代表將全部隔離，專車接送。

由於疫情，外地記者進北京需提前做好核酸檢測。一名黨媒記者透露，他們已經接到所在省人大秘書處的通知，要求隨團記者需提前做好核酸檢測。

參會記者需提前隔離14天。一黨媒地方站的記者透露，現時接到採訪兩會報導通知的記者已經開始居家隔離，隔離時間為14天。

由於常態化疫情防控的需要，兩會報導形式發生很多變化，中國各地也在針對新要求積極準備。由於採訪兩會記者人數大幅度少，如何保證報導內容的豐富性和質量等相關細節，都還有待中國官方進一步公布。

北京 疫情 公眾號

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