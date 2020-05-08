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中國新一代載人飛船試驗船返回艙 成功著陸

中央社 / 台北8日電

陸媒報導，中國載人航太工程辦公室宣布，5日成功發射進入太空軌道的新一代載人飛船試驗船返回艙，已於今天下午1時49分在東風著陸場預定區域成功著陸，試驗取得「圓滿成功」。

中國新聞網報導，中午12時21分，北京航太飛行控制中心控制試驗船完成返回制動，進入返回軌道。1時33分，服務艙與返回艙成功分離。下午1時49分，試驗船返回艙安全著陸。搜救分隊第一時間發現目標並到達著陸現場展開處置，經現場確認，艙體結構完好。

報導指出，5日晚上6時，中國新一代載人飛船試驗船從文昌航太發射場發射升空，在軌飛行2天19小時，完成了多項空間科學實驗和技術試驗，驗證了新一代載人飛船高速再入返回防熱、控制、群傘回收及部分重複使用等關鍵技術。

報導稱，新一代載人飛船是中國載人月球探測、太空站運營等任務需求而論證的具有國際先進水平的新一代天地往返運輸飛行器，具備高安全、高可靠、模組化、多工、可重複使用等特點，可提高中國載人飛船的乘員人數和貨物運輸能力。

長征五號B運載火箭搭載中國新一代載人飛船試驗船5日成功發射進入太空軌道後，6日進行首次試驗的柔性充氣式貨物返回艙試驗艙，在返回過程中曾出現異常。不過，載人飛船試驗船返回艙今天仍成功返回著陸。

太空 北京 火箭

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